Ново начало: Чарли Шийн има връзка с мъж

Според колумниста Роб Шутер, 60-годишният Чарли Шийн се среща с мъж, с когото се е запознал миналото лято чрез общи приятели в Малибу. Шийн не се опитвал да скрие връзката си от близките си, но и не я е излагал на показ. През септември Шийн намекна, че животът му е станал по-спокоен, макар да не е дал подробности. "О, Боже, толкова дълго сексът беше всичко, за което ми пукаше, или беше на върха на списъка ми с приоритети", каза той. "И затова просто видях целомъдрието като необходима почивка от тези преследвания. Това не означава, че затварям вратата за всичко в бъдещето. Не, бих приветствал с радост някакъв вид компания."

По това време повечето хора предположиха, че той има предвид връщане към срещите с жени, и малцина си представяха връзка, която да прилича на тази, в която е сега. Информацията не е официално потвърдена, а световните медии очакват коментар от самия Чарли Шийн.

Връзка, която не прилича на нищо от миналото му

Снимка: Getty Images

Историята на Шийн с връзките е практически отделен жанр. Сексът, наркотиците, хаосът късно през нощта, публичните сривове и в крайна сметка диагнозата ХИВ се смесиха, докато единствената константа остана непредсказуемостта.

Вместо червени килими, клубове или хаотични нощи, Шийн и партньорътму прекарват времето си в готвене, гледане на стари филми и оставане вкъщи. "Готвят, гледат стари филми – това е сладко, тихо и здравословно", разказва приятел на Шутер.

Според източници на "RadarOnline", това, което го привлича към този мъж, не бе блясъкът или вълнението. "Това, което Чарли харесва в този мъж, е фактът, че той не е актьор или знаменитост, а просто обикновен човек с нормална работа", обяснява източникът.

Шийн е трезвен от 2017 г. и в годините, откакто излезе от светлината на прожекторите, животът му стана по-спокоен, по-стабилен, дори по-домашен по начини, които преди десетилетие биха изглеждали невъзможни. Скандалите не изчезнаха от обществената памет, но човекът зад тях изглежда е поел по съвсем различен път, пише "Marca".

