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bTV обяви грандиозни промени: Нови водещи превземат екрана

31 август 2026, 10:16 часа 0 коментара
Снимка: bTV
bTV обяви грандиозни промени: Нови водещи превземат екрана

От bTV обявиха грандиозни промени в основния си екип, с които дават заявка за "свежа кръв" и привличане на нови зрители. Актрисата Екатерина Лазаревска е новото лице сред водещите на "Преди обед". Тя ще се присъедини към Яна Донева, Оля Малинова и Петър Дочев, с които всеки делник от 9:30 ч. ще посреща зрителите с актуални теми, любопитни истории и интересни срещи – от култура, музика и спорт до кулинария, здраве, пътувания и всичко, което вълнува хората днес.

Фотограф: Филип Станчев

Позната от сериалите "Мамник", "Съни бийч" и "Белези", Екатерина е родена в Скопие, но от 18-годишна живее в София. Владее пет езика и завършва НАТФИЗ през 2023 г. в класа на проф. д-р Атанас Атанасов.

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Снимка: bTV

Сред новите лица в предаването е Мария Василева – юрист по образование и астролог по призвание. Космополитна, любопитна към света, тя е учила и живяла на различни места и има 15 години професионален опит в астрологията. В рубриката "Под щастлива звезда" от 7 септември тя ще разказва как движението на планетите може да се отразява на ежедневието, настроението и изборите ни. Зрителите ще научават какво им подготвят звездите и как могат да използват астрологичните влияния в своя полза дори в периодите на ретрограден Меркурий.

Фотограф: Филип Станчев

Здравето и значението на профилактиката ще бъдат във фокуса на д-р Теа Александрова, специалист педиатър в спешно детско отделение и амбулаторна клиника, позната в Instagram като mamadoc.bg. В рубриката "Здрави", която стартира още на 31 август, тя ще покаже, че профилактиката е най-добрата практика и здравето се постига с информираност и постоянство. Д-р Александрова се присъединява към екипа на предаването в особено специален за нея момент – в очакване на първата си рожба.

Този сезон предаването ще бъде още по-близо до своите зрители със специално стъклено студио "Имаш думата", позиционирано в района на НДК. В него водещите на "Преди обед" ще се срещат с гражданите, които ще могат да задават своите въпроси, да споделят мнение и сами да поставят темите, които да бъдат обсъдени в ефира. Техните гледни точки и истории ще намират място в предаването.

Още: "Фермата" стартира на 31 август: Сезон 10 идва с двойки и сред участниците, и сред водещите

С рубриката "София не е България" "Преди обед" ще насочи погледа си отвъд столицата, за да разкаже за хора, места и истории от различни краища на страната. Кореспонденти ще представят любопитни теми от цяла България, а всеки петък един от водещите ще излиза от студиото, за да се отправи към различна дестинация и да я покаже отблизо.

Фотограф: Красена Ангелова

Към екипа на предаването се присъединява и Красимира Хаджииванова – журналист, автор и основател на родителската медийна платформа "Майко Мила!" и социалното предприятие "Оле Мале". От 7 септември, всеки вторник в рубриката "Родителска среща", в компанията на специалисти и интересни събеседници, тя ще вади на светло темите, които вълнуват съвременните родители – не само в ролята им на майки и бащи, но и на хора със собствен живот, работа, отношения, интереси, тревоги и мечти.

Снимка: bTV

Сред новите лица в ефира е и Лора Добрева, която ще води специалното студио "Ергенът: Любов в Рая". Заедно с гостите си тя ще обсъжда най-интересното от случващото се във формата. В студиото ще гостуват риалити звезди, които ще коментират отношенията, обратите и ключовите моменти в горещото предаване.

Любимите на зрителите рубрики също се завръщат с обновено съдържание. Шеф Емануел Июджи отново ще влиза в кухнята с "Да, шеф!", където ще дава практични съвети за избора на качествени продукти, ще готви както в студиото, така и извън него, и ще отправя различни кулинарни предизвикателства.

В "Time Out" Борислав Орлинов ще продължи да търси историите и хората зад големите спортни победи. Всеки понеделник той ще среща зрителите с големите спортисти и с това, което стои зад успехите, трудните периоди и моментите, които често остават извън прожекторите.

С нов прочит се завръща и "Новото 20" с водещ Мира Бацанова. Всеки четвъртък тя ще представя на зрителите полезни и любопитни идеи, свързани с красотата, здравето и дълголетието.

Венета Георгиева ще е водещ на "Спомняш ли си" и ще среща зрителите с личности, познати с успехите си от миналото, и ще разказва как се е развил животът им и с какво се занимават днес, съобщават от bTV.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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