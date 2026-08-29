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Никол Кидман дебютира в TikTok, вижте първото ѝ ВИДЕО

29 август 2026, 9:44 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Никол Кидман дебютира в TikTok, вижте първото ѝ ВИДЕО

Никол Кидман се присъедини към TikTok. Актрисата използва платформата, за да отбележи премиерата на "Приложна магия 2", като даде на феновете възможност да надникнат зад кулисите на подготовката ѝ за премиерата на филма.

Първото видео на Кидман в TikTok

В първото си видео, публикувано в социалната мрежа на 27 август, Кидман показа как се подготвя за първата прожекция на продължението в Лондон. На фона на песента "Ain't In LA" на Адела тя беше заснета в хотелска стая, докато стилисти, гримьори и фризьори се грижеха за визията ѝ за червения килим.

По-късно във видеото Кидман поздрави фенове и раздаде автографи при пристигането си на събитието, като отдели време и да позира със своята партньорка във филма Сандра Бълок, преди да влезе на прожекцията. "Магията ме доведе дотук", написа тя към публикацията.

@nicolekidman Magic brought me here ✨ #PracticalMagic2 @practicalmagicmovie ♬ Ain't In LA - ADÉLA

Филмът "Приложна магия 2", базиран на едноименния роман на Алис Хофман от 1995 г., разказва историята на сестрите Оуенс, изиграни от Кидман и Бълок – две вещици, които се опитват да се справят с проклятие, убиващо мъжете, в които се влюбват.

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Продължението, чиято премиера е насрочена за 9 септември, 28 години след оригинала, отново ще събере актрисите в ролите на Джилиан и Сали Оуенс.

Стокард Чанинг и Даян Уийст също се завръщат в ролите на ексцентричните лели. Към оригиналния актьорски състав се присъединяват Джоуи Кинг, Мейзи Уилямс, Ксоло Маридуеня и Соли Маклауд. 

Източник: БГНЕС

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Никол Кидман Приложна магия 2
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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