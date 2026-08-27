Голямото завръщане: Принц Хари и Меган Маркъл вече са във Великобритания

Принц Хари и съпругата му Меган се върнаха във Великобритания заедно двете си деца, където се очаква да се установят за неопределен период от време, съобщи "Би Би Си" и други британски медии. Това се случва само няколко дни след изненадващото съобщение, че двойката се завръща, след като преди шест години тя се отказа от кралските си задължения и се пресели в САЩ.

Миналата седмица Хари и Меган изненадаха дори близките си, когато стана известно, че ще се преместят от Калифорния "някъде" извън Лондон за период, описан като "продължителен". Децата им - 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, ще започнат училище във Великобритания през септември.

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Какво се знае за завръщането им

Точните подробности за това къде ще се установят херцозите на Съсекс или в кое училище ще ходят децата им се пазят в тайна.

Известно е обаче, че Хари и Меган няма да живеят в кралска резиденция, нито ще изпълняват официални задължения. Мястото, където ще пребивават по време на престоя си във Великобритания, остава неизвестно, но медиите споменават Котсуолдс - престижен район в провинцията близо до Оксфорд, на северозапад от Лондон, посочва АФП.

"Би Би Си" съобщи, че херцозите на Съсекс са кацнали в Бирмингам, след като са пътували с частен самолет от Калифорния. Говорител на Хари не е отговорил веднага на исканията за коментар.

Принц Хари и съпругата му Меган заминаха за САЩ през 2020 г., след като се отказаха от официалните си кралски задължения, за да се посветят на независими кариери. Имената им обаче така и не слизаха от медийните заглавия, след като Хари обвини кралското семейство в пренебрежение, таблоидната преса - че е съсипала живота му, а правителството - че не му е осигурило достатъчно охрана, за да може някога да се върне у дома.

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Крал Чарлз Трети е разбрал за завръщането им едва няколко дни преди решението да стане публично. Хари и Меган ще останат членове на кралското семейство без официални задължения, както е договорено с кралица Елизабет Втора (1926-2022).

Отношенията между Хари и баща му се затоплиха през последните месеци, като семейството на принца посети Великобритания миналия месец. Това позволи на крал Чарлз Трети да види внуците си за първи път от 2022 г.

Принц Хари обаче все още едва си разменя няколко думи с брат си, престолонаследника принц Уилям, както и с други високопоставени членове на кралското семейство, които не се доверяват на Меган. Така остава вероятността за бъдещи семейни разногласия, които ще се разиграват под светлината на медийните прожектори.

Принц Хари се ожени за Меган Маркъл в замъка Уиндзор през 2018 г. на фона на надеждите, че съюзът му с бившата актриса ще вдъхне нов живот на монархията.

Съвсем скоро след това започнаха да се появяват пукнатини в отношенията им с останалата част от кралското семейство. Две години по-късно те обявиха, че ще се оттеглят от официалните си задължения и ще се преместят в САЩ, казвайки, че искат да оставят зад гърба си "токсичния" медиен натиск, с който се сблъскваха във Великобритания.

Хари и Меган се преместиха в Монтесито, близо до Санта Барбара, Калифорния, където ще запазят дома си.

Причината за промяната в решението им остава неясна.

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Някои коментатори допускат, че бизнес начинанията им са били затруднени. Според тях популярността на двойката в САЩ намалява и завръщането ѝ може да повиши доходите ѝ.

Съобщението за завръщането им дойде ден преди лондонски съд да реши, че Хари трябва плати милиони долари на издателя на "Дейли мейл", след като заедно с други знаменитости, сред които Елтън Джон, загуби съдебен процес за нарушаване на правото на личен живот.

Появиха се и медийни съобщения, според които Меган води преговори за завръщане към актьорската кариера, въпреки че нито нейни представители, нито хората, свързани с обсъждания телевизионен сериал, са коментирали това. По-късно бе съобщено, че офертата е оттеглена заради негативна реакция.

Междувременно Хари винаги е казвал ясно, че иска децата му да прекарват повече време във Великобритания и да виждат дядо си, особено предвид факта, че 77-годишният монарх все още се лекува от рак.

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"Наистина си струва да се има предвид, че това може би не е някакъв ужасно циничен ход или някакъв отчаян ход, а може би е много човешки ход и че Хари иска да бъде близо до баща си", коментира бивш висш съветник на кралското семейство, цитиран от Ройтерс.

Източник: БТА