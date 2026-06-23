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"Ергенът: Марс и Венера": Двойна доза любов в новото издание за мъже и жени (ВИДЕО)

23 юни 2026, 10:53 часа 0 коментара
Снимка: bTV
"Ергенът: Марс и Венера": Двойна доза любов в новото издание за мъже и жени (ВИДЕО)

След пет сезона на романтични срещи, емоционални решения и неочаквани обрати, "Ергенът" се завръща с нова глава в своята история. В новото издание bTV ще представи "Ергенът: Марс и Венера" – предаване, което ще разкаже две паралелни истории в търсене на любовта. Един мъж и една жена ще поемат по своя път към откриването на голямата любов. Всеки от тях ще има собствено романтично приключение, изпълнено с вълнуващи срещи, силни емоции и съдбоносни избори.

Той ще отвори вратите на своето имение за дами, готови да го впечатлят и да спечелят сърцето му. Тя ще посрещне господа, които вярват в любовта и са готови да се борят за нейното внимание.

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Кастингът за "Ергенът: Марс и Венера", насочен както към жени, така и към мъже, вече е отворен на btv.bg. За първи път в рамките на един сезон кандидатите ще могат да се включат в две различни романтични истории – като дами, които желаят да срещнат своя Ерген, или като господа, готови да се борят за сърцето на една жена.

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Ако сте готови да дадете шанс на любовта, да последвате чувствата си и да преживеете приключение, което може да промени живота ви, може да се запишете за участие.

Очаквайте срещата на Марс и Венера там, където пътищата им винаги са се пресичали – в търсенето на любовта.

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ТВ предавания Ергенът Ергенът: Марс и Венера
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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