Актриса от хитови сериали се омъжи тайно край морето (СНИМКИ)

Турската актриса Несрин Джавадзаде, позната на българските зрители от "Опасно изкушение", "Нашата история", "Моят прекрасен живот", е сключила брак на дискретна церемония в Бодрум, съобщават редица турски медии. Според публикациите, звездата е предпочела спокойна и далеч от публичното внимание сватба, в присъствието на близки хора, а на 4 май тя самата показа в социалните мрежи кадри от щастливия ден.

По информация на турски издания като Haber.biz, Haber.com и Takvim, актрисата е казала "да" на своя партньор Кадир Танер Уджар по време на частна гражданска церемония в Бодрум - един от най-хубавите морски курорти в съседката ни. Събитието е описано като "тиха сватба", без публично представяне на подробности.

Медиите отбелязват, че в социалните мрежи са се появили само отделни снимки от събитието – предимно такива, на които личи щастието на двойката, без да се виждат много детайли от обстановката.

Въпреки това, сватбата е предизвикала широк отзвук в турските лайфстайл издания и светските среди, тъй като публикацията на актрисата стана обект на медиен интерес.

Предполага се, че сватбеният ден е съвпаднал с рождения ден на младоженеца.

Джавадзаде и партньорът ѝ поддържат личния си живот далеч от светлините на прожекторите и засега не са коментирали официално темата за брака си. Очаква се след скромната церемония двойката да отбележи любовта си с по-грандиозно празненство през следващия месец, пише "HaberTS".

