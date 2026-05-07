Обжалване бави приема в детските градини в София

Последната фаза на обжалването на новата Наредба за прием в детските градини и ясли в София е наложила удължаването с две седмици на срока за преглед и редакция на кандидатурите. Това съобщи зам.-кметът по образование Десислава Желязкова. Тя обясни, че делото е разпределено за бързо производство.

"Очакваме го всеки момент. Това, което искахме да направим е за родителите, те да прегледат отново желанията си, да преценят дали спрямо актуалните в момента критерии, те са подредили по най-правилния начин своите кандидатури. Това, което взехме като решение, е да не променяме критериите така, както бяха заложени, така, както са приети с новата Наредба, докато не се произнесе съда", посочи Желязкова.

Към момента информационната система ИСОДЗ продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г.

В момента, в който съдът се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага.

"Новата ситуация, в която се намираме, са спиранията на актовете на Общинския съвет. Обжалвания винаги е имало през годините, но никога спиране. Делото обикновено се е гледало по същество, което отнема повече от година и се преценява дали актът да бъде отменен или да продължи своето действия, но спиранията са нещо много ново", каза Желязкова.

Първото класиране ще бъде на 22 май, второто - на 5 юни 2026 г., трето класиране - 19 юни 2026 г.