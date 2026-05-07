Шампионът от "Игри на волята" Иван Рълев е станал татко на момче (СНИМКИ)

Победителят в петия сезон на риалити формата "Игри на волята" - Иван Рълев - обяви прекрасна новина в социалните мрежи - той и половинката му са станали родители на момченце. Заедно с любимата Изабел Трендафилова шампионът от екстремното шоу разкри радостната вест, като качи стори в личния си Instagram на картинка, включваща надпис "Добре дошъл, Самуил!".

Двойката е посрещнала рожбата си на 5-ти май, а щастливата майка се похвали с най-голямото чудо в социалните мрежи, като публикува кадри от професионална фотосесия заедно с Рълев.

"Понякога най-големите чудеса идват тихо… и променят всичко завинаги Изненадата си има име. Самуил . 05.05.2026г. Един миг, който променя всичко. До мен човекът, който превръща всяко предизвикателство в сила, всяка несигурност в спокойствие и всяка мечта в реалност - един прекрасен мъж и баща", написа Изабел към снимките в публикацията си.

Още: Актриса от хитови сериали се омъжи тайно край морето (СНИМКИ)

Разбира се, нейните последователи в Instagram веднага реагираха с мили пожелания в коментарите и изразиха надежда за щастливо бъдеще.

Според информация от онлайн източници, жената до Иван Рълев и майка на детето му е от Пловдив. От профила ѝ в Instagram личи, че има усет за мода, а в професионален план дамата има бутик за дрехи и обувки, разработвайки успешно собствена модна линия.

Още: Любовната история продължава: Нети предложи брак на Дони преди 25 години (СНИМКИ)