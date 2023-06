Ето защо Илон Мъск редовно взима кетамин

В последно време употребата на кетамин е станала все по-приемлива, тъй като различни медицински източници твърдят, че микродозите от този тип вещества действат добре при различни психически проблеми. Важно е да се знае обаче, че в големи дози кетаминът е изключително опасен.

Още през 2019 г. американската агенция за лекарствата и храните одобри разновидност на кетамина за инхалации, която успешно се бори с депресията. Генерално кетамин се използва за упояване на животни, но при определена случаи може да причини халюцинации при хората.

Не за първи път Илон Мъск се замесва с наркотици. Преди няколко години той запали цигара с канабис по време на гостуването си в подкаста The Joe Rogan Experience. След участието му акциите на Tesla отбелязаха сериозен спад. А ето и какво написа самият Мъск в Twitter по темата: "Депресията е често срещана диагноза в САЩ, но за някои хора това си е чист химичен процес. Тъпченето на хората с всякакви лекарства е прекалено. Това, което съм виждал сред приятелите си е, че вземането на кетамин понякога е по-добра опция."

Depression is overdiagnosed in the US, but for some people it really is a brain chemistry issue.



But zombifying people with SSRIs for sure happens way too much. From what I’ve seen with friends, ketamine taken occasionally is a better option.