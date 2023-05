Мистерията е разкрита: Ето защо Илон Мъск се целува с жени-роботи (СНИМКИ)

Всичко тръгва от публикация в Twitter на потребителя Даниел Марвен, в която той пуска снимките и пише: "Илон Мъск обяви бъдещата си съпруга, но коя е тя? Това е първият робот, създаден с помощта на изкуствен интелект, който има характер и физически особености на жената на мечтите на Мъск. Качествата на жената-робот не могат да бъдат открити у друга жена, защото нито едно човешко същество няма как да притежава абсолютно всички желани положителни характеристики.

Снимка: Daniel Marven/Twitter

Тя се казва Катнила и работи чрез соларна енергия, без да има нужда да се зарежда. Оборудвана е със специални сензори, чрез които може да изпитва тъга или щастие, освен това има балансиран начин на мислене... така че може да сподели, ако изпадне в криза, ако има специфични нужди или е подложена на психически стрес."

Elon Musk announces the future wife who is she?

It is the first robot that has been manufactured specifically designed with artificial intelligence with the personality and the characteristics of the female that he dreams of…which is not found in any normal person, because of… pic.twitter.com/a2JdpTfwef