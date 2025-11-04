Феноменален обрат в "Игри на волята" (ВИДЕА)

В пореден епизод на "Игри на волята", изпълнен с напрежение и неочаквани обрати, Феномените успяха да извоюват ценна победа в битката за територия и да се завърнат в луксозната Резиденция. Макар през по-голямата част от съревнованието да изоставаха сериозно, Сините демонстрираха воля, стратегия и непоколебим дух, с което за пореден път доказаха, че неслучайно са сред най-силните отбори в сезона.

Първи на пъзела

Сблъсъкът между Феномените и Лечителите премина през поредица от тежки физически изпитания, които тестваха издръжливостта, бързината и концентрацията на участниците. Някои от препятствията се оказаха особено предизвикателни за Сините, позволявайки на Зелените да натрупат комфортна преднина и да достигнат първи до финалната логическа задача.

Още: Полина Пелипенко се присъединява към "Игри на волята" All Stars (ВИДЕО)

Точно когато изглеждаше, че победата е в ръцете на Лечителите, отборът, воден от капитан Лапунов, си върна увереността. С невероятна синхронизация и бърза мисъл, Сините успяха не само да настигнат своите съперници, но и да ги изпреварят на финалната права, решавайки пъзела за рекордно кратко време.

Триумфът донесе на Феномените заслужено място в Резиденцията — дом на удобства, комфорт и пълноценен отдих, които ще им дадат стратегическо предимство в предстоящите битки

Загубата на бедстващите Лечители ги обрече на поредна седмица лишения, които могат да изиграят ключова роля преди предстоящите номинационни битки тази седмица.

Днес, 4 октомври, предстои следващият индивидуален дуел, след който един от капитаните във Войната на племената ще се сбогува с Арената завинаги.

Още: Феномен на арената, провал в кухнята: Калин от "Игри на волята" отново привлече вниманието (ВИДЕО)