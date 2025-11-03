Енджи Касабие разказа как е счупила зъбите на Силвестър Сталоун

Енджи Касабие е едно от най-разпознаваемите имена в областта на диетологията и здравословното хранене у нас. Тя е лицензиран диетолог с международно признание, завършила в Ливан и специализирала в различни аспекти на нутриционистиката. Благодарение на професионализма, отдадеността и вниманието към детайла, Енджи успява да изгради впечатляваща кариера, която надхвърля границите на България. Тя работи със световноизвестни знаменитости, сред които актьори, певци и спортисти, като създава индивидуални хранителни режими, съобразени с техните нужди и цели.

Снимка: Красимир Николов - Стамбини

Наред с професионализма обаче понякога и проблемите са неизбежни. В подкаста "Елизабетско" Касабие разказа за опита си с футболната легенда Лео Меси. А с холивудски звезди като Силвестър Сталоун и Робърт де Ниро има запомнящи се истории.

Касабие разказва забавна случка за Силвестър Сталоун, на когото подарила баклава. "Оставил я в хладилника и после си счупил зъба!", разкри тя с усмивка. Припомняме, че в края на миналата година звездата от "Рамбо" благодари специално на Касабие за съветите и отличната ѝ работа с видео в социалните мрежи.

Но тя признава, че именно работата със знаменитостите я е променила. "Видях колко човечен е, въпреки славата." А Робърт де Ниро тя определя за "уникален човек без претенции".

За опасната фалшива красота

Енджи Касабие, която е пример за подражание на много дами и вдъхновява с практиката си като специалист в диетологията, здравословното хранене и външен вид, категорично предупреждава за опасностите от съвременната мания по бързата и „идеална“ външност. Тя критикува практиките, при които млади момичета прибягват до BBL операции и липосукции, опитвайки се да имитират популярни инфлуенсърки от Запад. Според нея, има случаи, които са крайно тревожни – млади жени дори премахват ребра, за да постигнат „по-тънка талия“. Енджи подчертава, че истинската красота не се създава чрез хирургия, а чрез здравословен начин на живот и хармония между тяло и ум.

