Не е "Матрицата": Филмът от 90-те, който промени кариерата на Киану Рийвс

В наши дни Киану Рийвс е нещо като светец. Актьорството сякаш е станало второстепенно за него — той съществува, за да напомня на хората колко добри могат да бъдат човешките същества. От десетилетия е на върха на играта си, непрекъснато се преоткрива и предава своята неподправена доброта на нови поколения. Истинска чест е да живеем на една и съща планета с него.

Харизматичният канадец намери своето истинско място през 90-те години, съобщи списание Фар Аут. Макар че пробивът му дойде още в края на предишното десетилетие с първия филм "Бил и Тед", именно това беше епохата, в която се утвърди като водещ актьор. Той излезе извън рамките на комедията и се превърна в екшън герой — образ, с който го свързваме и днес — но в същото време направи и няколко драматични роли в ленти като "Моят личен Айдахо" и "Разходка в облаците". Имаше и "Дракула" на Брам Стокър… но за него е по-добре да не се говори.

По време на участието си в шоуто на Esquire "Explain This" в YouTube, иконата на 90-те беше попитан кой е най-добрият филм, който е направил през това десетилетие — въпрос, който може да се нарече истинско мъчение. Рийвс участва в редица изключителни заглавия през този период — "Скорост", "Много шум за нищо", "Бил и Тед: Лъжливо пътешествие" и, разбира се, "Матрицата", която излезе едва девет месеца преди края на десетилетието, но все пак се брои.

Ролята, която е повратен момент за Рийвс

В типичния си скромен стил, Рийвс отказа да даде категоричен отговор, за да не засегне никого. "Няма да посоча любим филм", каза той. "Имам ярки и невероятни спомени от всички тези продукции." Но, осъзнавайки, че не може напълно да избегне въпроса, актьорът все пак призна, че има един филм от 90-те, който винаги ще помни с обич. "Ще кажа, че работата по "Адвокат на дявола"… възможността да играя заедно с Ал Пачино…" — тук Рийвс направи жест, който изрази повече от всякакви думи.

Излязъл през 1997 г., "Адвокат на дявола" е фантастично-хорър филм, който обединява два легендарни образа — Нео и Майкъл Корлеоне. Рийвс играе адвокат, който постепенно осъзнава, че шефът му, изигран от Пачино, е самият Сатана. Режисьор на лентата е Тейлър Хакфорд — съпруг на Хелън Мирън — а вдъхновението идва от Изгубеният рай на Милтън, Адът на Данте и легендата за Фауст и сделката му с Дявола.

С подобен творчески екип човек би очаквал шедьовър, но критиците го приеха по-хладно, наричайки филма по-скоро адски, отколкото божествен. Рийвс обаче не се разочарова. Като откровен почитател на Ал Пачино, той направи всичко възможно, за да работи с идола си — дори прие по-нисък хонорар и отказа ролята в Скорост 2: Под контрол. Така че за него това беше успех, независимо от оценките.

"Адвокат на дявола" бележи и повратен момент в кариерата му. След поредица от по-слаби хитове, филмът доказа на зрителите, че Рийвс не е изгубил магията си. Дори и да беше излязъл на екрана без думи, това нямаше значение — за него най-важното беше да сподели сцената с един от своите идоли. И точно това постигна, припомня БГНЕС.