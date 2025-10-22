Фенове се подстригаха "нула номер", за да гледат новия филм на Ема Стоун

Фенове се подстригаха "нула номер", за да влязат на предварителната прожекция на абсурдистката научнофантастична комедия "Бугония" - новия филм на Ема Стоун и режисьора Йоргос Лантимос, предаде Ройтерс. Условието, че входът ще е свободен само за хора с голи глави, бе условие, поставено от дистрибуторите на филма - Focus Features.

Така че зрители на специалната прожекция приеха предизвикателството да се разделят с косите си пред залата, като във фоайето на киното имаше осигурен бръснар. По този начин те се потопиха в атмосферата на филма. В "Бугония" носителката на "Оскар" Ема Стоун влиза в ролята на Мишел Фулър – могъща изпълнителна директорка на фармацевтична корпорация. Тя е отвлечена от двама младежи - братовчеди, обсебени от конспиративни теории. Те са убедени, че Фулър е извънземно, което има намерение да разруши Земята. За да докажат това, похитителите обръсват главата ѝ, което е и елементът, вдъхновил предизвикателството в киносалона.

Нестандартното условие

"И без това мислех да си обръсна главата", казва Сам Шърман от Лос Анджелис, един от зрителите, решил да си направи прическа "нула номер" пред залата. "Видях публикация за прожекцията и реших, че е идеален повод, защото така или иначе искам да видя "Бугония" и хем ще мога да го видя две седмици по-рано, хем ще получа безплатна подстрижка и безплатно гледане на филма. Трудно е да се откаже на такова предложение“, пояснява той.

Матю Лопес, на 29 години, също адмирира нестандартното преживяване: "Чувства се почти като потапяне в историята, казваш си - тя го направи, аз също. Чувствам някаква връзка с филма."

За Ричард Чонг, на 36 години, това е шанс да зарадва приятелите и семейството си: "Харесвам режисьора – странен е, но много добър. А и приятелите ми мразят моята прическа тип "паница". Жена ми също. Така че – това беше и за тях."

След успеха на "Клети създания“ и "Фаворитката", "Бугония" е третото съвместно заглавие на Ема Стоун и Йоргос Лантимос. Филмът тръгва по избрани екрани в САЩ на 25 октомври, а в цялата страна – от 31 октомври.

БТА припомня, че филмът ще има две прожекции в София в рамките на фестивала "Синелибри" на 24 октомври и 2 ноември в кино "Люмиер".

