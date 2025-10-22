Първи кадър от филма за Силвестър Сталоун и "Роки": Актьорът е негов близнак (СНИМКА)

Роки Балбоа се завръща на големия екран. Amazon MGM разкри първи кадър от филма "I Play Rocky", в който актьорът от "The Offer" Антъни Иполито влиза в ролята на младия Силвестър Сталоун. Филмът разказва истинската история за бурното създаване на боксовата класика "Роки" от 1976 г. "Филмът разказва истинската история на Силвестър Сталоун и неговата непоклатима вяра, че не е просто предназначен да напише "Роки", а е предназначен да бъде Роки Балбоа", гласи надписът в Instagram.

Режисьорът на "Зелената книга" Питър Фарели режисира "I Play Rocky", който в момента е в процес на производство. Иполито ще играе заедно със Стефан Джеймс в ролята на Карл Уидърс, който влезе в ролята на ожесточения съперник на Роки, Аполо Крид, както и с АннаСофия Роб, Мат Дилън, П.Дж. Бърн, Трейси Летс и Джей Дюплас. "I Play Rocky" ще бъде продуциран от Фарели, бившия шеф на Warner Bros. Тоби Емерич и Кристиан Баха. Питър Геймбъл ("Office Uprising") пише сценария.

Когато филмът беше обявен през 2024 г., Баха описа историята на "I Play Rocky" като "уникална като самия Силвестър Сталоун, един на пръв поглед обикновен човек с неоспорим талант, който трябва да го сподели със света и отказва да приеме "не" за отговор".

Най-големият боксофис хит

Снимка: Getty Images

Дълго преди да стане екранен екшън герой, 29-годишният Сталоун е бил актьор, който се бори да пробие, с частично парализирано лице и говорни затруднения. Той пише сценария за "Роки", но отказва да продаде правата, освен ако не получи главната роля. След като отхвърля шестцифрени оферти, той успява да реализира филма за по-малко от 1 милион долара. "Роки" – историята на един абсолютен аутсайдер – се превръща в най-големия боксофис хит за годината и в крайна сметка печели "Оскар" за най-добър филм. След като затвърждава мястото си в историята на Холивуд, оригиналният "Роки" дава начало на няколко продължения, както и на спин-оф серията "Крийд", пришпомня "Variety".

