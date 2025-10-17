Новата роля на Брендън Фрейзър: Пътешествие из японската култура и семейните отношения

Американският актьор Брендън Фрейзър се потапя в японската култура и език чрез ролята си в комедийната драма Rental Family („Семейство под наем“), пише Ройтерс. Режисьор и съавтор на сценария е Хикари, а във филма Фрейзър играе Филип – американски актьор, който пътува до Токио, за да участва в реклама за паста за зъби и впоследствие остава там.

За сюжета

Седем години по-късно възможностите за работа са все по-малко и в живота на Филип липсва цел. Но нещата се обръщат, когато той е нает като професионален дубльор от агенция, която осигурява актьори с цел да влязат в „роли“ на членове, приятели и близки на различни семейства и да им правят компания. В началото Филип се заема с неохота, но скоро открива, че установява връзка с клиентите си и е дълбоко въвлечен в живота им.

По време на премиерата на лентата на Лондонския филмов фестивал, Фрейзър казва, че внимателно е обмислял възможностите, които има пред себе си след приключване на сезона на наградите. Кулминацията за Фрейзър бе спечелването на „Оскар“ за водеща мъжка роля в „Китът“ (2023). Нищо не предизвиквало неговия интерес, докато не попаднал на това неясно, необичайно заглавие, както той го описва.

„Филмът трябваше да бъде заснет в Япония. Това е японски филм, направен с японски актьори, японски екип, японски техници, в какъвто участвам за пръв път. Винаги съм се опитвал да открия нещо, което е необичайно, различно или по-интересно от това, което съм правил до момента. И филмът покриваше всички изисквания“, казва актьорът.

Актьорът, който е 56, наема учител, за да му помогне с японския и пътува за Токио седмици преди да започнат снимките. „Всички трябва да комуникираме по някакъв начин, нали? Всъщност нещата се свеждат до това, че всички ние искаме едно и също“, обяснява той.

„И в допълнение, японците неизменно запазват своята учтивост във всяка ситуация. Ако се загубиш на улицата, някой ще те хване за ръка и идва с теб до крайната ти цел. Това благородство и аристократизъм е всичко, за което копнеех и намерих, когато бях там“, отбелязва Фрейзър.

Режисьорката Хикари казва, че е искала да предаде собствения си опит на чужденка от времето, когато е живяла в САЩ. Целта й е била да разкаже историята на американец, който се адаптира към живота в Япония, попадайки в изолация, но и създавайки смислени връзки.

„Светът е малко странно място, в което напредъкът на технологиите е невероятен, но в същото време има и отчужденост. Чувствам, че имаше голяма необходимост от създаването на филм за връзките между хората“, обяснява Хикари.

Rental Family започва да се прожектира в САЩ на 21 ноември, а в началото на януари 2026 г. ще се завърти и в кината в останалата част на света, пише БТА.