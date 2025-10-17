Войната в Украйна:

Новата роля на Брендън Фрейзър: Пътешествие из японската култура и семейните отношения

17 октомври 2025, 15:27 часа 337 прочитания 0 коментара
Новата роля на Брендън Фрейзър: Пътешествие из японската култура и семейните отношения

Американският актьор Брендън Фрейзър се потапя в японската култура и език чрез ролята си в комедийната драма Rental Family („Семейство под наем“), пише Ройтерс. Режисьор и съавтор на сценария е Хикари, а във филма Фрейзър играе Филип – американски актьор, който пътува до Токио, за да участва в реклама за паста за зъби и впоследствие остава там.

За сюжета

Седем години по-късно възможностите за работа са все по-малко и в живота на Филип липсва цел. Но нещата се обръщат, когато той е нает като професионален дубльор от агенция, която осигурява актьори с цел да влязат в „роли“ на членове, приятели и близки на различни семейства и да им правят компания. В началото Филип се заема с неохота, но скоро открива, че установява връзка с клиентите си и е дълбоко въвлечен в живота им.

Още: Натали Портман с първа изява като копродуцент на анимационен филм (СНИМКИ+ВИДЕО)

По време на премиерата на лентата на Лондонския филмов фестивал, Фрейзър казва, че внимателно е обмислял възможностите, които има пред себе си след приключване на сезона на наградите. Кулминацията за Фрейзър бе спечелването на „Оскар“ за водеща мъжка роля в „Китът“ (2023). Нищо не предизвиквало неговия интерес, докато не попаднал на това неясно, необичайно заглавие, както той го описва.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Филмът трябваше да бъде заснет в Япония. Това е японски филм, направен с японски актьори, японски екип, японски техници, в какъвто участвам за пръв път. Винаги съм се опитвал да открия нещо, което е необичайно, различно или по-интересно от това, което съм правил до момента. И филмът покриваше всички изисквания“, казва актьорът.

Актьорът, който е 56, наема учител, за да му помогне с японския и пътува за Токио седмици преди да започнат снимките. „Всички трябва да комуникираме по някакъв начин, нали? Всъщност нещата се свеждат до това, че всички ние искаме едно и също“, обяснява той.

„И в допълнение, японците неизменно запазват своята учтивост във всяка ситуация. Ако се загубиш на улицата, някой ще те хване за ръка и идва с теб до крайната ти цел. Това благородство и аристократизъм е всичко, за което копнеех и намерих, когато бях там“, отбелязва Фрейзър.

Още: Не исках да повтарям грешките им: Бен Стилър разказва за родителите си в документален филм (ВИДЕО)

Режисьорката Хикари казва, че е искала да предаде собствения си опит на чужденка от времето, когато е живяла в САЩ. Целта й е била да разкаже историята на американец, който се адаптира към живота в Япония, попадайки в изолация, но и създавайки смислени връзки.

„Светът е малко странно място, в което напредъкът на технологиите е невероятен, но в същото време има и отчужденост. Чувствам, че имаше голяма необходимост от създаването на филм за връзките между хората“, обяснява Хикари.

Rental Family започва да се прожектира в САЩ на 21 ноември, а в началото на януари 2026 г. ще се завърти и в кината в останалата част на света, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Брендън Фрейзър информация 2025
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес