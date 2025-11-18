Зверска турбуленция: Теодора Духовникова преживя ужас на борда на самолет

Няколко български актьори, сред които Теодора Духовникова, Луиза Григорава-Макариева и Весела Бабинова се оказаха на борда на един от пренасочените полети, за които по-рано тази сутрин стана ясно в сутрешния блок на БНТ. От видео в социалните мрежи Духовникова показа какво се случва, след като пасажерите разбират, че се налага да кацнат не в България, а в Солун. За щастие приземяването било успешно, въпреки страха и паниката.

А ето какво сподели Духовникова

"Никак, ама никак не е от най-хубавите чувства на света, пилотът на самолета ти, след зверска турбуленция, да каже на немски - "Уважаеми пътници, имаме проблем, както усетихте, не можахме да се приземим на летище София. Моля, затегнете предпазните си колани и изчакайте инструкции от екипажа"

Така, почти страшно, завърши немското турне на Поетите

С турбуленция, лош вятър, добър немски пилот и извънредно кацане на летището в Солун

Всъщност, не.

Завърши хубаво. С целувка между нас - нали сме живи и нали сме още малко заедно и с никакво мрънкане... почти"

Малко бедстваме, извиняваме се на всички театри и снимачни екипи утре, които ни чакат за снимки и репетиции…"

Припомняме, че "шест полета бяха отклонени на алтернативни летища, пет бяха отменени, а много от тези, които кацнаха - кацнаха след втори или трети опит", това каза Иван Дясков, зам.-генерален директор оперативна дейност в „Ръководство на въздушното движение“ на летището в София.