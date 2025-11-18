Красавица с награди влезе в "Ергенът: Любов в рая" заради конкретен мъж (ВИДЕО)

След влизането на новото момиче Габриела в "Ергенът: Любов в рая" в петък (14 ноември), нова красавица драматично се появи за старта на тази седмица. Епизодът от понеделник включваше емоционални признания, романтични срещи и пристигането на нова дама във вилата - Галена Назърова, която се оказа, че познава Радослав и именно заради него решава да опита късмета си в любовта.

Двамата се запознават преди година, но до момента са поддържали контакт само в социалните мрежи. Въпреки срещата им на живо, Радо реши да не се издава пред другите, като се "запозна" за първи път с Галена.

Галена е на 24 години, от град Казанлък. Тя е PR на две болници и току-що завършил парамедик, като паралелно е и стюардеса. Работи като певица и модел, спечелила е три конкурса за красота. Носителка е на титлата "Царица Роза" на Павел Баня.

"Тук съм, за да срещна любовта - категорично и ясно", заявява тя.

Нова доза напрежение

Напрежението във вилите достигна ново ниво на напрежение и това предизвика бурни емоции сред участниците. За първи път Виктор бе крайно напрегнат, като личеше, че сякаш не може да си намери място. Неспокойствието му се отрази на половинката му Дениз, която се разплака за първи път в рамките на шоуто. Оказа се, че Виктор и Дениз искат да прекарат време сами като двойка, а към тях се присъединяват Кристина и Петър, които също споделят това желание за уединение.

Това ли ще е краят за две от най-стабилните до момента двойки, предстои да разберем.

