Код лилаво: Шакира блесна на червения килим със синовете си (СНИМКИ)

На 13 ноември 2025 г. Шакира се появи на премиерата на "Зоотрополис 2" в Лос Анджелис заедно със своите синове - 12-годиния Милан и Саша, който е на 10. Рядката публична поява на семейството привлече вниманието не само заради общото излизане пред светлините на прожекторите, но и заради избора на тоалети. Колумбийската звезда и децата ѝ от бившия ѝ партньор Жерар Пике стъпиха на червения килим в перфектен синхрон, облечени в един нюанс.

Снимка: Getty Images

Шакира носеше дълга рокля, с висока яка и дълги ръкави, с асиметричен подгъв, съчетана с платинени сандали на висок ток в същия нюанс. Милан и Саша бяха облечени в костюми в лавандулов цвят, с бели ризи и папийонки, което придаваше закачлив и елегантен вид.

Присъствието на Милан и Саша на събития като премиерата показва, че Шакира успешно съчетава професионалния си живот с майчинството, пише "Hola!".

Снимка: Getty Images

В "Зоотрополис 2" тя отново дава глас на персонажа Газел, роля, добре позната от първия филм. Освен това, тя изпълнява нова песен в продукцията, озаглавена "Zoo". Според някои медии, Милан и Саша участват като озвучаващи актьори за второстепенните герои в анимацията, което прави премиерата още по-специален семеен момент.

Повече за филма

"Зоотрополис 2" е дългоочакваното продължение на популярния анимационен филм Zootopia (2016), което отново се фокусира върху приключенията на зайчето детектив Джуди Хопс и нейния приятел лисицата Ник Уайлд. Филмът съчетава забавни и емоционални моменти с важни социални послания за приемане, толерантност и справедливост. В анимацията се завръщат любими персонажи, а нови герои допълват историята, създавайки свеж и вълнуващ сюжет за зрителите от всички възрасти.

