18 ноември 2025, 13:00 часа 0 коментара
След рокадата в "Игри на волята", Калин и Алекс са в центъра на напрежението (ВИДЕО)

Племето на Феномените постигна нова впечатляваща победа на Арената на "Игри на волята" в първия ден от седмицата (17 ноември). Сините успяха да триумфират в битката за Резиденцията за пети пореден път, което е и нов рекорд в екстремното риалити предаване. Тяхната победа означаваше поредна седмица на лишения за Безименните, които отново се завърнаха в Изолатора.

Битката за територия започна с изненада. Любителят на силни усещания Калин, който получи правото на стратегическа рокада в двата отбора, реши да размени приключенеца Мирослав със своя най-близък човек в надпреварата - Алекс. Тази промяна помогна на Безименните да натрупат ранна преднина в съревнованието и да стигнат първи до логическата задача. Там обаче новодошлият Алекс бе надвит от капитана на Сините Траян в своя най-силен елемент - пъзелите.

Скандал в племето на Жълтите

Загубата върна Жълтите в изходна позиция и властващата коалиция в племето, водена от стратега д-р Пекин, влезе в остър спор със своето най-ново попълнение. Повод за поредното разделение при бедстващите обитатели на Изолатора стана и неуспешният опит на Калин и Алекс да привлекат стюардесата Николета на своя страна.

Безименните правят разбор на битката и Алекс е посочен за главния виновник за загубата.​ За коалицията на д-р Пекин това е потенциална причина той да бъде номиниран при евентуален съвет.​

Ще успеят ли Калин и Алекс някак си да обърнат ситуацията в своя полза, предстои да разберем.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
