Груби грешки в "Hell's Kitchen" лишиха още една жена от мястото ѝ в надпреварата

Медицинската сестра и хоби кулинар Диана Григореску беше елиминирана от "Hell’s Kitchen" във вторник вечер (3 март). След незадоволително представяне в предизвикателствата, шеф Виктор Ангелов взе решение да сложи край на участието ѝ в надпреварата.

Вечерта в Кухнята на Ада започна със забавен кулинарен скрабъл, в който двата отбора премериха сили за продукти в отборното предизвикателство. Сините успяха да приготвят по-впечатляващи чинии, а за награда получиха посещение при близките на острието Събков в Пловдив. Червените демонстрираха разочароващи ястия, които донесоха на Маргарита и Симона оранжеви престилки.

Още: Първи звезден участник се сбогува с "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Всяка от тях получи възможност да заслужи куртката си обратно, заставайки начело на една от двете кухни за вечерната резервация. Младата Симона не успя да овладее хаоса сред своите съотборници, но грешките на Григореску на станция "Сосове" се оказаха решаващи за отпадането ѝ. При Сините Маргарита съумя да обедини мъжете и да изведе отбора до завършване на финалната поръчка.

Кой напусна кулинарното шоу досега?

Припомняме, че мината седмица шеф Ангелов изгони от Кухнята на Ада и кулинарния специалист Веселина Кирилова. Датската възпитаничка не отговори на очакванията и така се раздели с възможността да покаже още от опита си в кулинарното шоу.

Незадоволително представяне имаше и професионалният състезател по културизъм Марчин Псанак, който също си тръгна от предаването, а плувкинята Миглена Христова бе първата елиминирана в тазгодишния сезон.