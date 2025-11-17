Босна и Херцеговина въвежда специални проверки на границата си

Превозни средства с чуждестранни регистрационни номера занапред ще подлежат на специална проверка от Граничната полиция на Босна и Херцеговина и няма да могат да напускат страната, ако са извършили нарушения на правилата за движение и водачите не са платили глобата, съобщи в понеделник Агенцията за идентификационни документи на Босна и Херцеговина (IDDEEA), предаде хърватската медия "Индекс".

Лицата със задължения няма да могат да напуснат страната

Те обявиха, че са създали нова уеб услуга за нуждите на Граничната полиция на Босна и Херцеговина.

„Приложението позволява на Граничната полиция на Босна и Херцеговина да преглежда всички нарушения на всяко превозно средство, извършени на територията на Босна и Херцеговина, в реално време, което гарантира, че лица с непогасени задължения не могат да напуснат Босна и Херцеговина, докато нарушенията не бъдат уредени“, пише още хърватското издание, позовавайки се на босненските власти.

Досега полицията в Босна и Херцеговина нямаше възможност да изпраща глоби в чужбина за нарушения на движението, извършени от превозни средства с чуждестранна регистрация в тази страна. Събирането на такива глоби беше възможно само въз основа на обичайните проверки, извършвани от пътната полиция. „Това позволява ефективен контрол на нарушенията, извършени в Босна и Херцеговина", подчерта IDDEEA.