Млад мъж погълна цял бургер, без да го дъвче: В критично състояние е

22-годишен мъж се бори за живота си в Гърция, след като се опитал да погълне цял хамбургер без да го дъвче по време на вечеря с приятели. Инцидентът, който се е случил миналия четвъртък в град Коропи, близо до Атина, е бил част от недомислена от шега, която е завършила със спешна хоспитализация.

Снимка: iStock

Още: Предизвикателство в TikTok с дезодоранти уби 12-годишно момче

Според свидетели, младият мъж се е задавил веднага след като е погълнал бургера. "Той стана, тича малко по-нататък и ние помислихме, че ще го изплюе. Тогава се удари в една колона, вероятно опитвайки се да го изхвърли, но не успя", обяснява един от приятелите му. След като припаднал, той е откаран спешно в болница "Г. Гениматас", където остава в интензивното отделение. Състоянието му е критично и е на апарат за изкуствено дишане, след като е претърпял тежки увреждания на жизнените си органи от липса на кислород.

Опасните предизвикателства

Този случай се добавя към други скорошни инциденти, свързани с опасни предизвикателства или шеги. Преди няколко дни 23-годишна жена загина в Колумбия, след като се опита да спечели предизвикателство, в което трябваше да изпие шест чаши алкохол за по-малко от 10 минути. Лекарите ни напомнят, че такива популярни, но изключително безразсъдни предизвикателства могат да имат фатални последствия и предупреждават за риска от превръщането на шегите или предизвикателствата в потенциално смъртоносни практики, пише "Marca".

Още: Две момичета загинаха в метрото: Опасно TikTok предизвикателство