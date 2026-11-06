Изнасилване и сексуални посегателства: Ръсел Бранд е признат за виновен

Британският комик и актьор Ръсел Бранд беше признат за виновен от лондонски съд по обвинения в изнасилване и сексуални посегателства, като беше информиран да очаква дълга присъда, съобщават световните осведомителни агенции. Бранд, някога един от най-известните британски телевизионни водещи и бивш съпруг на американската певица Кейти Пери, отрича обвиненията. Той твърди, че случилото се е било или по взаимно съгласие или е било преиначено.

Прокурорите описаха 51-годишния актьор, който участва във филмите "Секс, наркотици и Лас Вегас" ("Get Him to the Greek") и "Артър" ("Arthur"), като "безмилостен сексуален хищник". Те посочиха, че обвиненията обхващат периода между 1999 г. и 2009 г., когато Бранд се е издигнал от стендъп комедиант в малки заведения до телевизионен водещ и филмова звезда.

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Актьорът беше шокиран от решението на лондонския съд в Саутуърк, в което е признат за виновен по едно от обвиненията за изнасилване и три за сексуални посегателства. Той беше оправдан по две други обвинения за изнасилване и опит за непристойно сексуално действие, отбелязва Ройтерс. Съдия Джоел Бенатан каза, че наказанието на Бранд ще бъде произнесено в понеделник, като го очаква дълга присъда. Той беше отведен в ареста преди подаването на молба за освобождаване под гаранция.

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Съдът изслуша показанията на шестте жалбоподателки, които имат право на доживотна анонимност. Никоя от тях не е познавала другите, но всички са се явили в полицията след телевизионен документален филм и публикации в пресата през 2023 г., представящи анонимни обвинения срещу Бранд, отправени от "други жени", припомня БТА.