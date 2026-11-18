Ан Хатауей е посрещнала третото си дете от съпруга си Адам Шулман. 44-годишната актриса е била забелязана с новородено си бебе по време на разходка в Ню Йорк във вторник, съобщи TMZ, като сподели и кадри. Детенцето е с шапка с розов помпон, заради което се предполага, че е момиченце, като за момента не се знае името ѝ.

Звездата от "Verity" изненада мнозина, когато през юни разкри радостната новина, че е бременна, като качи сладко видео в социалните мрежи, на което показва наедрялото си коремче за първи път. Тя включи песента на Барбара Луис "Baby, I'm Yours" в публикацията си, като същевременно я използва и като текст към своето съобщение.

Актрисата и Адам Шулман вече имат двама сина – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак.

Чудо след 40

През следващия месец – юли – актрисата сподели подробности за бременността си пред Access Hollywood: "Винаги има надежда, докато не спре да я има, но когато човек достигне определена възраст, тази надежда се свежда до около един-два процента".

"Затова просто решихме да видим накъде ще ни отведе животът, като подходихме с много, много трезва и реалистична нагласа – а именно, че вероятността е съвсем малка."

Хатауей сподели: "Безкрайно щастливи сме, защото от личен опит знаем, че не всеки има този късмет – и със сигурност невинаги тогава, когато го иска; понякога това изобщо не се случва".

"Знам, че не всеки, който иска да бъде родител, успява да стане такъв. Просто съм поразена от това какъв късмет имам", заяви актрисата пред списание People през април.

"Два пъти всичко премина много добре за мен, което си е истински късмет", сподели тя относно предишните си бременности.

Преди това Хатауей открито разказа за "сложния" си път към майчинството и за желанието си семейството им да се увеличи с трето дете.

В интервю за списание WSJ през март 2022 г. тя сподели: "Мога да си представя да имаме още едно дете. Съществува тенденция бременността и отглеждането на деца да се представят в една определена светлина – сякаш всичко е само положително. Но от личен опит знам, че нещата са много по-сложни".

Ан също така обясни как майчинството я е променило към по-добро и е преобразило начина, по който възприема живота: "Не се чувствах напълно уседнала и напълно присъстваща тук, докато не станах майка".