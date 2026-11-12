Никол Кидман с престижна филмова награда

Никол Кидман ще бъде удостоена с почетна награда "Сезар" на 52-рата церемония по връчването на френските киноотличия в Париж през февруари 2027 г., съобщи "Deadline". Тя се нарежда сред холивудски звезди като Джим Кери (2026), Джулия Робъртс (2025), Кристофър Нолан (2024), Дейвид Финчър (2023), Кейт Бланшет (2022), Робърт Редфорд (2019) и Джордж Клуни (2017), които също са носители на престижната френска награда.

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Австралийската актриса е работила с редица режисьори, особено уважавани във Франция, сред които Стенли Кубрик, Джейн Кемпиън, Ларс фон Триер, Баз Лурман и Йоргос Лантимос, отбелязва "Dealine".

Кариерата на Никол Кидман

Снимка: Getty Images

След международния си пробив с трилъра "Мъртво вълнение", Никол Кидман печели признание с ролите си във филми като "Мулен Руж", "Широко затворени очи", "Другите" и "Догвил". Превъплъщението ѝ в образа на Вирджиния Улф в "Часовете" ѝ носи награда "Оскар" за най-добра актриса през 2003 г. През 2024 г. тя спечели и купата "Волпи" за най-добра актриса на кинофестивала във Венеция за ролята си в "Babygirl".

Кидман развива активна дейност и като продуцент. Тя е съосновател на продуцентската компания Blossom Films, която стои зад хитови сериали като "Големите малки лъжи", "Отмяната" и "Девет напълно непознати", в които самата тя изпълнява и главните роли. Актрисата има забележителни успехи и на театралната сцена в Лондон.

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Сред досегашните ѝ престижни отличия са титлата кавалер на Ордена на Австралия (2006), юбилейната награда по повод 70-ата годишнина на кинофестивала в Кан (2017), както и наградата за цялостно творчество на Американския филмов институт (AFI) през 2024 г. – отличие, с което тя стана първият австралийски артист, удостоен с тази чест.

Церемонията по връчването на наградите "Сезар", организирана от Френската академия за филмово изкуство, ще се състои в зала "Олимпия" в Париж на 25 февруари 2027 г., предава БТА.