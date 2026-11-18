Основателят и председател на Amazon Джеф Безос разкри, че е участвал активно в избора на Робърт Патинсън за новия Джеймс Бонд заедно с ръководството на Amazon MGM, продуцентите Ейми Паскал и Дейвид Хейман и режисьора Дени Вилньов, съобщи "The Hollywood Reporter". По време на конференцията "Силициевата долина и светът" Безос заяви, че окончателното решение е било взето в петък след продължителен подбор. "Проведохме много строг процес и взехме окончателното решение в петък. Първоначално имаше голяма група кандидати, която сведохме до петима финалисти. След това проведохме истински старомодни екранни проби с петимата", разказа той.

До финалния етап достигнали Калъм Търнър, Джош О'Конър, Джак Лаудън, Никълъс Холт и Робърт Патинсън, който в крайна сметка спечели ролята. Всеки от петимата актьори преминал през подробни екранни проби, включващи изпълнение на три сцени с пълни костюми и декори.

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"Всички бяха невероятни, но имаше нещо специално в Роб и неговите изпълнения и някак веднага нямаше спор. Дени, режисьорът, и всички ние някак естествено се насочихме към към него, просто защото вече е толкова известен. Мислехме си, че може би трябва да изберем някого малко по-непознат. Но по време на екранните проби беше толкова очевидно: той е Джеймс Бонд", добави милиардерът.

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Изборът на Патинсън несъмнено е най-значимото решение на Amazon за поредицата след придобиването на MGM и изкупуването на контрола върху франчайза от семейство Броколи. Иронията не остава незабелязана, тъй като сред злодеите във филмите за Джеймс Бонд често присъстват технологични магнати и медийни индустриалци. Сега поредицата за Джеймс Бонд е под контрола на един от най-богатите хора в света - магнат, чиято бизнес империя обхваща технологиите, медиите, развлеченията и дори космическите ракети. Този път именно той е сред хората, които вземат ключовите решения.

Кой ще изиграе злодея?

Откакто Робърт Патинсън беше избран за новия Джеймс Бонд, не е минало много време, а холивудските звезди вече се надпреварват за ролята на неговия противник в следващия филм от поредицата за Агент 007. На премиерата на новия си филм в Холивуд на 16 ноември Брад Пит беше попитан от телевизия "Extra" дали би искал да изиграе злодея в предстоящия шпионски филм на режисьора Дени Вилньов, съобщи BBC.

С намигване към камерата актьорът отговори: "Робърт! Дени! Знаете ли, бих искал да го направя. С удоволствие бих приел. Моят приятел Хавиер се справи страхотно с тази роля. Летвата е високо вдигната, но бих се заел с предизвикателството".

Бардем изигра злодея Раул Силва във филма "007 Координати: Скайфол" от 2012 г., в който главната роля беше поверена на Даниел Крейг. По-късно, попитан от изданието "Complex" същия въпрос, Пит отново изрази ентусиазъм: "Запишете ме за ролята на злодея. Някой да се обади на Дени Вилньов по стария мобилен телефон и да действаме!:.

Междувременно Флорънс Пю, която участва заедно с Патинсън в предстоящия филм на Вилньов "Дюн: Част трета", заяви, че е изявила желание да се присъедини към актьорския състав на новия филм за Джеймс Бонд, след като научила кой ще изпълни главната роля.

По време на събитието "Жените в Холивуд" на списание "Elle" в понеделник Пю разказа, че е изпратила съобщение на режисьора със следния текст: "Поздравления, че намери своя Бонд – чудесен избор! А има ли роля на злодей за жена с ръст 163 сантиметра?", предава БГНЕС.