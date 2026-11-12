Бритни Спиърс с таен бизнес проект, за който бленува от десетилетия

Американската попзвезда Бритни Спиърс работи върху мистериозен бизнес проект, който планира от повече от две десетилетия и който няма нищо общо с музикалната ѝ кариера, съобщи "Page Six", позовавайки се на източник, близък до певицата. Според информацията 44-годишната изпълнителка е посветила последната година на подготовката на нов продукт, свързан с начина на живот, чиито подробности засега се пазят в тайна.

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"През последната година Бритни работи по строго секретен проект", заяви източникът пред изданието. По думите му певицата неуморно се подготвя за представянето на начинанието, което е мечтала да осъществи от повече от 20 години. Същият източник твърди, че неотдавнашното посещение на Спиърс в Ню Йорк е било свързано именно с новия бизнес проект.

Снимка: Getty Images

Певицата беше забелязана миналия месец в ресторант в Манхатън, като се опитваше да остане незабелязана. Според източника тя е пътувала до града за работни срещи, а не за почивка. Очаква се да последват още разговори преди официалното представяне на продукта, за което засега няма обявена дата.

Опит в бизнеса

Бритни Спиърс вече има опит в бизнеса извън музикалната индустрия. През 2004 г. тя пусна първия си парфюм "Curious", който постави началото на успешна линия аромати. През септември 2026 г. певицата представи лимитираното издание "Goddess Fantasy". В миналото тя създаде и собствена колекция бельо и домашно облекло.

Автобиографичната ѝ книга "Жената в мен", публикувана през 2023 г., се превърна в международен бестселър, припомня БГНЕС.

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