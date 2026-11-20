Бащата на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл - Томас Маркъл-старши, е признат за годен да бъде изправен пред съда в САЩ по обвинения в притежание на материали със сексуално насилие над деца, съобщи ДПА. Заключението е направено след психиатрична експертиза, назначена от съд във Флорида след ареста на 82-годишния Маркъл по-рано този месец.

В доклада си психиатърката д-р Ейми Джеродимос от Университета на Южна Флорида посочва, че Маркъл е в състояние да разбира естеството и последиците от съдебното производство и да участва пълноценно в защитата си. Според експертката той преувеличава проблемите си с паметта и твърденията, че не разбира обвиненията, за да избегне наказателно преследване.

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Маркъл беше задържан от агенти на Федералното бюро за разследване на 6 ноември, след като разследващите иззеха материали от две складови помещения в Лос Анджелис, които той е наемал в продължение на близо 20 години. Сред иззетите вещи имало диапозитиви, филмови негативи и книги, съдържащи предполагаеми материали със сексуално насилие над деца. Той е обвинен в едно престъпление - притежание на детска порнография. При осъдителна присъда може да получи най-малко 20 години във федерален затвор.

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Разследването е започнало, след като синът му Томас Маркъл-младши е подал сигнал до полицията във Филипините и ФБР. По думите му той е открил незаконни изображения сред вещите на баща си в град Себу.

Първоначално Томас Маркъл-старши е бил освободен под гаранция с определени условия, но няколко дни по-късно отново е задържан, след като е премахнал електронното си устройство за проследяване.

Меган Маркъл каза, че е "дълбоко разстроена" от обвиненията срещу баща си. Двамата са отчуждени още от периода преди сватбата ѝ с принц Хари през 2018 г. Все още не е насрочена дата за следващото съдебно заседание в Калифорния, предава БТА.