Известен с кулинарните си умения, острите си критики и изобилната си нецензурна лексика, британският майстор-готвач Гордън Рамзи затвърди мястото си в историята на Холивуд със собствена звезда на прочутата Алея на славата, предаде Ройтерс. От подиума Рамзи се пошегува, че планира да полира звездата си всяка събота в 9 часа сутринта до края на живота си и да сервира вкусна закуска на публиката. "Ще си направя малка мобилна кухня и ще приготвям на всички невероятни бъркани яйца", каза той.

Оставяйки шегата настрана, 60-годишният Гордън Рамзи допълни, че е изключително благодарен за оказаната му чест. "Аз съм най-щастливият готвач на планетата, защото имам възможността да правя това, за което мечтая", каза той.

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Рамзи, който е носител на награда БАФТА, има повече от 25 години стаж в телевизията. Майстор-готвачът се превърна в звезда благодарение на множество кулинарни предавания, сред които Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares и MasterChef, припомня Ройтерс.

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"Уникален - това е думата, която най-добре те описва. Изключително се гордея с теб, е, и малко ти завиждам", каза английската ресторантьорка Лиса Вандерпъмп за своя дългогодишен приятел Гордън Рамзи. Актьорът и комик Джоел Макхейл отбеляза, че Рамзи е изградил империя и се е превърнал в "телевизионно злато". "Гордън Рамзи стана един от най-известните хора на планетата и аз не се шегувам", каза Макхейл.

Кариерата на Гордън Рамзи

Рамзи за първи път привлече внимание през 1999 г. като главен готвач в британския минисериал "Точка на кипене" ("Boiling Point").

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Обучен от прочути кулинари, сред които Марко Пиер Уайт в Лондон и Ги Савоа във Франция, Гордън Рамзи впоследствие изгражда ресторантска империя, която включва няколко заведения, отличени със звезди "Мишлен".

Съпруг на авторката на готварски книги Тана Рамзи и баща на шест деца, Рамзи каза пред Ройтерс след церемонията, че наставничеството и строгата любов винаги ще бъдат част от неговото наследство, предава БТА.