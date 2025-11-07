Войната в Украйна:

Красота и дет метъл: Претендентка за Мис Свят Чили втрещи публиката с брутално изпълнение (ВИДЕО)

07 ноември 2025, 12:00 часа 0 коментара
Красота и дет метъл: Претендентка за Мис Свят Чили втрещи публиката с брутално изпълнение (ВИДЕО)

Игнасия Фернандес, 27-годишна, модел, певица и основателка на чилийската прогресивна дет метъл група DECESSUS, напълно разтърси полуфинала на Мис Свят Чили 2025 в неделя, 2 ноември 2025 г. със своето метъл изпълнение на сцената на конкурса. Представлявайки региона Лас Кондес в тазгодишното състезание и с цел да достигне сцената на Мис Вселена, Фернандес реши да не се съобразява с публичния имидж на институцията и да покаже това, което представлява значителна част от живота и същността ѝ.

Още: От Марта Вашингтон до Мелания Тръмп: Как първите дами на САЩ използват модата като послание и начин за влияние

По време на частта, в която всяка от претендентките представя свой талант, красивата Игнасия излиза на сцената, облечена в елегантна рокля, и изпълнява авторска песен на DECESSUS, придружена от китариста Карлос Палма. В началото, както съдиите, така и присъстващите изглеждат изненадани от контраста между екстремния вокал и бляскавата естетика на конкурса. Малко по-късно първоначалният шок се превръща във възбуда, която достига кулминация в ентусиазирани аплодисменти. Един от съдиите дори коментира, че никога не е виждал нещо подобно в такава обстановка, пише "The Gallery". Смелият избор се отплаща и Фернандес си осигурява място сред първите 20 участнички, като се класира за финала в неделя, 9 ноември 2025 г.

Метъл красавица

DECESSUS е основана от Фернандес през 2020 г. и е допълнена от барабаниста Мартин Феникс и басиста Хайме Пепе. Бандата е откривала концерти на международни групи като INSOMNIUM и JINJER, изнасяла са концерти на фестивали във Финландия и Германия, а през септември 2024 г. е открила концерта на EPICA в Сантяго.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В интервю за "Las Últimas Noticias" Фернандес призна, че е била нервна как ще бъде приета нейната изява, като заяви: "Телевизията е място, където нещата лесно се превръщат в мемета и подигравки. Песента, която изпълних, принадлежи на моята група. Това е моята работа, моят живот."

Още: Топ 10 на Iron Maiden: Това ли са най-великите им парчета? (ВИДЕО)

Красивата певица добавя: "Учих повече от две години с пълна отдаденост. Работя със специалист по УНГ и логопед, които постоянно се уверяват, че всичко е както трябва. Разгрявам се през целия ден и преди всяко изпълнение отделям 15 до 30 минути за серия от спокойни упражнения."

Родена и израснала в Сантяго, Фернандес балансира кариерата си на модел, която започва през 2013 г., с непоколебимата си отдаденост към екстремния метъл. В социалните медии тя многократно е подчертавала, че метълът е фундаментална част от нейната идентичност. За нея той е убежище, източник на сила и цел.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
мода метъл Мис Чили Игнасия Фернандес DECESSUS
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес