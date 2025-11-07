Красота и дет метъл: Претендентка за Мис Свят Чили втрещи публиката с брутално изпълнение (ВИДЕО)

Игнасия Фернандес, 27-годишна, модел, певица и основателка на чилийската прогресивна дет метъл група DECESSUS, напълно разтърси полуфинала на Мис Свят Чили 2025 в неделя, 2 ноември 2025 г. със своето метъл изпълнение на сцената на конкурса. Представлявайки региона Лас Кондес в тазгодишното състезание и с цел да достигне сцената на Мис Вселена, Фернандес реши да не се съобразява с публичния имидж на институцията и да покаже това, което представлява значителна част от живота и същността ѝ.

По време на частта, в която всяка от претендентките представя свой талант, красивата Игнасия излиза на сцената, облечена в елегантна рокля, и изпълнява авторска песен на DECESSUS, придружена от китариста Карлос Палма. В началото, както съдиите, така и присъстващите изглеждат изненадани от контраста между екстремния вокал и бляскавата естетика на конкурса. Малко по-късно първоначалният шок се превръща във възбуда, която достига кулминация в ентусиазирани аплодисменти. Един от съдиите дори коментира, че никога не е виждал нещо подобно в такава обстановка, пише "The Gallery". Смелият избор се отплаща и Фернандес си осигурява място сред първите 20 участнички, като се класира за финала в неделя, 9 ноември 2025 г.

Метъл красавица

DECESSUS е основана от Фернандес през 2020 г. и е допълнена от барабаниста Мартин Феникс и басиста Хайме Пепе. Бандата е откривала концерти на международни групи като INSOMNIUM и JINJER, изнасяла са концерти на фестивали във Финландия и Германия, а през септември 2024 г. е открила концерта на EPICA в Сантяго.

В интервю за "Las Últimas Noticias" Фернандес призна, че е била нервна как ще бъде приета нейната изява, като заяви: "Телевизията е място, където нещата лесно се превръщат в мемета и подигравки. Песента, която изпълних, принадлежи на моята група. Това е моята работа, моят живот."

Красивата певица добавя: "Учих повече от две години с пълна отдаденост. Работя със специалист по УНГ и логопед, които постоянно се уверяват, че всичко е както трябва. Разгрявам се през целия ден и преди всяко изпълнение отделям 15 до 30 минути за серия от спокойни упражнения."

Родена и израснала в Сантяго, Фернандес балансира кариерата си на модел, която започва през 2013 г., с непоколебимата си отдаденост към екстремния метъл. В социалните медии тя многократно е подчертавала, че метълът е фундаментална част от нейната идентичност. За нея той е убежище, източник на сила и цел.