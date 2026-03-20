Леонардо ди Каприо запазва мустака си. Първа СНИМКА от новия филм с Дженифър Лорънс

20 март 2026, 11:09 часа
Леонардо ди Каприо запазва мустака си. Първа СНИМКА от новия филм с Дженифър Лорънс

Въпреки че не спечели "Оскар" за "Най-добър актьор", Леонардо ди Каприо отново е в центъра на вниманието. Този път не само с нов филм, но и с отличителна визия, която вече предизвиква коментари. Актьорът се появи на церемонията за Оскарите с характерни мустаци, които бързо се превърнаха в негова запазена марка. Вероятно той ще ги запази за известно време като част от героя му в предстоящия проект "What Happens at Night".

Филмът отбелязва поредното сътрудничество между Ди Каприо и легендарния режисьор Мартин Скорсезе. Тяхната седма съвместна продукция след успешния "Killers of the Flower Moon". Този път историята ни отвежда в малко, заснежено европейско градче, където героите на Ди Каприо и Дженифър Лорънс — семейна двойка — пристигат с намерението да осиновят дете. Вместо спокойно начало на нов живот обаче, те се сблъскват с мистериозни и зловещи събития, започващи още от престоя им в странен хотел.

Към актьорския състав се присъединяват имена като Мадс Микелсен и Патриша Кларксън, което допълнително засилва очакванията за силно актьорско присъствие и напрегната атмосфера. Въпреки големия интерес, филмът все още няма обявена премиерна дата.

Какво предстои за Леонардо ди Каприо?

Интересът около Ди Каприо не се изчерпва само с този проект. Според информации на "Deadline", актьорът и Скорсезе подготвят още един мащабен филм — криминален трилър, развиващ се на Хаваите, в който ще участват и Дуейн Джонсън и Емили Блънт. Комбинацията от тези имена подсказва продукция с потенциал за сериозен успех.

Паралелно с това се обсъжда и евентуалното участие на Ди Каприо в продължението "Heat 2", вдъхновено от култовия филм "Heat" на Майкъл Ман. Очаква се той да поеме роля, първоначално изиграна от Вал Килмър — предизвикателство, което със сигурност ще привлече вниманието на феновете на оригинала.

Междувременно Ди Каприо продължава да затвърждава позицията си като един от най-успешните актьори на своето поколение. С осем номинации за "Оскар" и една победа за ролята си в "The Revenant", той остава ключова фигура в съвременното кино.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Леонардо ди Каприо звезди знаменитости кино
