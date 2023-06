Лъчо от "Скандау" и приятелката му очакват второ дете (СНИМКА)

В поста тя качи снимка, на която се вижда, че двойката е била на преглед на видеозон. "Вече се чувствам толкова дебела и ми е тъпо да се крия, та… And here we go… again", пише Ралица, а усмивката ѝ и тази на Лъчо показват, че и двамата са много щастливи.

Снимка: Ralitsa Konstantinova/Instagram

През 2019 г. Лъчо и Ралица станаха родители за първи път. Тогава те се сдобиха с дъщеричка. За разлика от много други звездни двойки, двамата предпочитат да пазят в тайна личния си живот. До последно половинката на изпълнителя криеше първата си бременност.

