Сара Джесика Паркър с подобаващ отговор към хейтърите на "Просто ей така ..."

Сара Джесика Паркър, която вече двадесет и седем години играе Кари Брадшоу във франчайза "Сексът и градът", отговори на зрителите, които гледат с неодобрение най-новото продължение на сериала - „Просто ей така…". След финала на сериала на 14 август, Паркър сподели пред The New York Times, че не обръща особено внимание на хейтърите. "Не мисля, че имам психическата издръжливост да се замислям особено по темата", коментира тя. "Винаги сме работили изключително усърдно, за да разказваме истории, които са интересни или истински. Предполагам, че просто не ме е грижа. А причината да не ме е грижа е, че сериалът постигна огромен успех и връзката, която установи с публиката, е наистина значима."

Sarah Jessica Parker says "I don't care" that some people like to hate-watch her "Sex and The City" sequel series, "And Just Like That":



“I don’t think I have the constitution to have spent a lot of time thinking about that. We always worked incredibly hard to tell stories that… pic.twitter.com/dpKO6Pef1f — Variety (@Variety) August 17, 2025

Създаден от Дарън Стар, „Сексът и градът“ дебютира през 1998 г. по HBO и се превърна в пионерски феномен. В главните роли Сара Джесика Паркър, заедно с Ким Катрал, Кристин Дейвис и Синтия Никсън, изиграха четири приятелки, обсъждащи живота в Ню Йорк. Сериалът получи над петдесет номинации за наградите „Еми“ в рамките на шестте си сезона. Той вдъхнови и два пълнометражни филма, както и предистория по CW, базирана на героинята на Паркър, преди „Просто ей така…“ да събере отново оригиналния актьорски състав (без Катрал) през 2023 г.

Още: Сара Джесика Паркър се сбогува с Кари Брадшоу: "Обичах я повече от всяка друга"

„Просто ей така...“ се превърна в най-гледания дебютен сериал в историята на HBO Max при излизането си. Въпреки това, критическите отзиви бяха противоречиви, а следващите сезони отчетоха спад в гледаемостта. Въпреки популярността на оригиналната поредица, зрителите разкритикуваха продължението за това, че повтаря остарели и изтъркани теми, като същевременно прави неубедителни опити за културна актуалност. Някои дори започнаха да гледат сериала "с хейт", настройвайки се всяка седмица само за да се подиграват на най-неловките моменти от новите епизоди.

Финалът за Кари

Само две седмици преди финала на трети сезон, HBO обяви, че сериалът ще приключи и няма да бъде подновен за четвърти сезон. Финалният епизод, озаглавен „Партито на една“, показва как героинята на Паркър – Кари – напуска историята като самостоятелна и независима жена. Въпреки че по-голямата част от развитието на Кари проследява нейните сложни връзки, раздели и афери, тя завършва „сама“. Този противоречив финал предизвика недоволство сред част от феновете, които го сметнаха за незадоволителен или неподходящ за пътя на Кари, пише Variety.

Снимка: Max

Паркър обаче се чувства добре с този край. Когато The New York Times я попита дали ѝ харесва решението Кари да остане сама, тя отговори: „Абсолютно“ и добави: „Чувствам се добре относно нея. Мисля, че е в доста добра позиция.“

Още: Тайната е разкрита: Звезда от "Сексът и градът" потвърди връзката си с Никълъс Кейдж (ВИДЕО)

Относно критиките, Паркър призна пред People, че: „Може би ще прочетеш или чуеш неща, които не винаги се усещат добре.“ Тя добави: „Когато си част от общност, хората ще имат много чувства. Но това не означава, че чувството не може да се промени — това е реакция. Много искаме хората да изпитват всичките тези емоции и не е наша работа да ги контролираме или коригираме.“