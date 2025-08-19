Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Шампионът Иван Рълев от "Игри на волята" показа дамата на сърцето си (СНИМКИ)

19 август 2025, 12:00 часа 0 коментара
Шампионът Иван Рълев от "Игри на волята" показа дамата на сърцето си (СНИМКИ)

Изненадваща, но приятна новина за феновете на Иван Рълев. Финалистът от екстремното риалити "Игри на волята" най-накрая разкри коя е дамата на сърцето му. На последното си пътуване Рълев публикува в Instagram профила си няколко романтични кадъра с мистериозна брюнетка, която веднага привлече вниманието на последователите му. Въпреки че зъболекарят предпочита да пази личния си живот далече от светлините на прожекторите и да не издава името на своята любима, той показа коя е жената завладяла сърцето му. 

До момента Рълев публично само беше потвърдил, че е във връзка. Сега обаче риалити шампионът публикува няколко романтични снимки от лятната си ваканция край морето, а сред тях включи и впечатляващи кадри на симпатичната си половинката си. 

Още: Финалист от "Игри на волята" най-накрая вдигна мечтаната сватба (СНИМКИ)

Без да издава много за връзката си, Рълев се наслаждава на прекараното време със своето момиче. Дамата очарова последователите на Иван в социалните мрежи и привлече вниманието с ослепителната си визия и сладък домашен любимец, който прегръща, докато позира за снимките. 

Ще го видим в All Stars

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме, че шампионът Рълев записа още една впечатляваща спортна победа в списъка си с постижения. Той затвърди уменията си на арената и спечели кастинг битката срещу софтуерния инженер Николай Петровски и се присъединява към останалите звездни участници в All Stars сезона на предаването.

Още: Сашо Кадиев и съпругата му година след сватбата: Не броят дни, а усмивки (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
връзки Иван Рълев
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес