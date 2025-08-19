Шампионът Иван Рълев от "Игри на волята" показа дамата на сърцето си (СНИМКИ)

Изненадваща, но приятна новина за феновете на Иван Рълев. Финалистът от екстремното риалити "Игри на волята" най-накрая разкри коя е дамата на сърцето му. На последното си пътуване Рълев публикува в Instagram профила си няколко романтични кадъра с мистериозна брюнетка, която веднага привлече вниманието на последователите му. Въпреки че зъболекарят предпочита да пази личния си живот далече от светлините на прожекторите и да не издава името на своята любима, той показа коя е жената завладяла сърцето му.

До момента Рълев публично само беше потвърдил, че е във връзка. Сега обаче риалити шампионът публикува няколко романтични снимки от лятната си ваканция край морето, а сред тях включи и впечатляващи кадри на симпатичната си половинката си.

Без да издава много за връзката си, Рълев се наслаждава на прекараното време със своето момиче. Дамата очарова последователите на Иван в социалните мрежи и привлече вниманието с ослепителната си визия и сладък домашен любимец, който прегръща, докато позира за снимките.

Ще го видим в All Stars

Припомняме, че шампионът Рълев записа още една впечатляваща спортна победа в списъка си с постижения. Той затвърди уменията си на арената и спечели кастинг битката срещу софтуерния инженер Николай Петровски и се присъединява към останалите звездни участници в All Stars сезона на предаването.

