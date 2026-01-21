Майкъл Дъглас и семейството му замениха Холивуд за приключение в Антарктида (СНИМКИ)

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс решиха за кратко да избягат далеч на юг за семейна почивка. В неделя, 18 януари, 81-годишният актьор сподели в Instagram снимка, на която позира със съпругата си, 56-годишната Зита-Джоунс, и двете им деца — сина им Дилън (25 г.) и дъщеря им Карис (22 г.), на борда на лодка сред ледените простори на Антарктида.

"Поздрави от Антарктида!" - написа Дъглас към кадъра.

На снимката четиримата са облечени в еднакви червени якета и черни панталони и носят спасителни жилетки. Всички са със слънчеви очила и шапки, като Карис се откроява с жълта плетена шапка. Семейството е седнало на ръба лодката, а зад него се открива невероятната бяла глед от лед и сняг.

Снимките от Антарктида идват след като Дъглас и Зита-Джоунс отпразнуваха 25-ата си годишнина от сватбата през ноември. Зита-Джоунс отбеляза повода в Instagram, като се върна към сватбата им от 2000 г. и сподели ретроспективни кадри от деня и живота им заедно.

Децата на Майкъл и Катрин по пътя на звездните си родители

Последователите на Дилън също имаха възможност да надникнат в семейното приключение. Той сподели поредица от снимки, на които наблюдава пингвини и се забавлява на лодката.

Синът на Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс ще направи филмовия си дебют в психологическия трилър I "Will Come to You". В края на миналата година той сподели постера на филма в Instagram с надпис "Скоро на екран."

Дъщеря им Карис също следва артистичния път на родителите си. В ексклузивно интервю за "PEOPLE" през октомври тя сподели, че се надява на кариера в сценичните изкуства.