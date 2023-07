Македонец подготвя Марк Зукърбърг за двубоя му с Илон Мъск (СНИМКИ)

Наскоро Мъск качи пост, в който уведомява, че е наел за тренировки MMA легендата Жорж Сен Пиер. Сега Зукърбърг отговори на предизвикателството, като също нае легенди за своите тренировки. Човекът, който създаде Facebook, беше забелязан да тренира с шампионите на UFC Израел Адесаня и бореца с македонско и гръцко потекло Александър Волкановски преди евентуалната му битка с Мъск.

🏆🏆🏆

No fugazi with Mark 🦈

This is Serious Business‼️ pic.twitter.com/nraS4DrvuO