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Мерил Стрийп разпродава емблематични костюми от "Дяволът носи Прада 2"

10 август 2026, 16:04 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мерил Стрийп разпродава емблематични костюми от "Дяволът носи Прада 2"

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Мерил Стрийп е в центъра на благотворителен търг с костюми от "Дяволът носи Прада 2". След като отново влезе в ролята на Миранда Пристли в продължението на филма, 20 години след оригинала, трикратната носителка на "Оскар" организира онлайн търг с емблематични костюми от продукцията. Наддаването ще се проведе на сайта на Christie's между 1 и 15 септември. Приходите от търга ще бъдат дарени на Комитета за защита на журналистите (CPJ) и Съвета на модните дизайнери на Америка (CFDA).

Повече за благотворителния търг

"Присъединете се към нас, за да отпразнуваме истината и красотата, красотата и истината! Грандиозният световен търг на "Дяволът носи Прада" с обувки, чанти, рокли и изключителни модни преживявания, организиран от Christie's, ще подкрепи Комитета за защита на журналистите и Съвета на модните дизайнери на Америка. Подгответе се за есента със стил и наддавайте щедро!", заяви Стрийп.

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Сред изложените артикули са яке с пискюли на Dries Van Noten, носено от Миранда Пристли, рокля с пера на Bad Binch TongTong by Terrence Zhou, носена от Лейди Гага, емблематичният син пуловер на Анди, както и още много други. Всички те ще бъдат показани в безплатна публична изложба в Christie's New York от 8 до 13 септември.

За "Дяволът носи Прада 2"

"Дяволът носи Прада 2", който излезе по кината през април, реализира 691 млн. долара приходи в световния боксофис. В продължението Мерил Стрийп се завръща като Миранда Пристли, Ан Хатауей отново е в ролята на Анди Сакс, Емили Блънт играе Емили Чарлтън, а Стенли Тучи – Найджъл Киплинг. Сюжетът проследява как редакционният екип се опитва да оцелее в условията на упадащия пазар на печатните медии.

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Източник: БГНЕС

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Мерил Стрийп Дяволът носи Прада
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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