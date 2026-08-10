Почетоха Уитни Хюстън с кукла Барби (СНИМКИ + ВИДЕО)

Уитни Хюстън беше почетена със своя кукла Барби. Тя се присъединява към редица звезди, сред които Дейвид Боуи и Даяна Рос, които също имат собствени кукли като част от серията Barbie Signature, съобщи ДПА.

Повече за куклата на Уитни Хюстън

Куклата пресъздава визията на Хюстън от музикалното видео към песента ѝ "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)". Тя е облечена в розова прилепнала рокля, с цветни обеци и бяло-сини обувки на ток. Прическата на куклата пресъздава характерния бретон на певицата в стил 80-те години и дългата ѝ къдрава коса.

Почти четири десетилетия от първото издаване на песента, както и по повод рождения ден на Уитни Хюстън (9 август), куклата отдава почит на певицата и нейното наследство в музиката, развлеченията и културата.

Куклата беше представена по време на петата ежегодна гала "Наследството на любовта на Уитни Хюстън", която се провежда в подкрепа на фондацията на покойната певица, чиято цел е да помага на млади хора.

Други музиканти, които са почетени със своя кукла от серията Barbie Signature са Майли Сайръс, Кайли Миноуг, Стиви Никс и Глория Естефан. Сред останалите звезди са Тина Търнър, Елвис Пресли, Елтън Джон и Хуан Габриел.

Коя беше Уитни Хюстън

Уитни Хюстън се превръща в една от най-продаваните изпълнителки в историята на поп музиката, след като подписва договор със звукозаписна компания още като тийнейджърка.

Тя стои зад хитове като "How Will I Know","Saving All My Love For You" и превърналата се в лидер в класациите нейна версия на "I Will Always Love You".

Уитни Хюстън влезе в Книгата на Гинес с рекордите като певица с най-много награди – 411 на брой. Сред тях са 6 награди "Грами", 2 награди "Еми", 23 награди на Американ мюзик ъордс и 16 награди от Billboard Music Awards.

Уитни Хюстън почина през 2012 г. на 48-годишна възраст.

Източник: БТА