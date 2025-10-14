Наоми Уотс със звезда на Алеята на славата, макар винаги да се е съмнявала в себе си

Актрисата с две номинации за "Оскар" Наоми Уотс бе удостоена със звезда на Холивудската алея на славата. 57-годишната британка призна след церемонията, че винаги е била измъчвана от съмнения в себе си. "Дори не мога да повярвам. Интересно е, защото имам всички видове Синдром на самозванеца. Винаги съм чувствала, че трябва да се боря, че трябва да продължавам да доказвам себе си, а това просто се случи изненадващо. Наистина е прекрасно", каза тя пред "Variety" след получаването на отличието.

Снимка: Getty Images

Още: Легендарните Def Leppard получиха звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

Джак Блек, партньорът на Уотс в "Кинг Конг", също присъства на церемонията и безспорно открадна шоуто, като се излегна и позира със звездата на актрисата. Съпругът на Наоми, актьорът Били Крудъп, за когото тя се омъжи през 2023 г., синът ѝ Саша Шрайбър и известни приятели, сред които Блек, Сара Полсън, Едуард Нортън, Райън Мърфи, Кайл Маклоклан и Нийси Наш, бяха на церемонията, за да подкрепят Наоми.

Снимка: Getty Images

За Наоми Уотс

Актрисата е родена във Великобритания, а семейството ѝ се премества в Сидни, когато тя е на 14 години. Заедно с младата Никол Кидман стават приятелки по време на кастингите и поддържат тази връзка и до днес. Кидман не можа да присъства на събитието, на което се събраха много звезди, но по време на церемонията беше прочетено нейно писмо, предаде БГНЕС.

Още: "Холивуд е объркан, актьорите са стимулирани да правят лоши неща за пари"