Натали Трифонова умили с тези сладки СНИМКИ на сина си

Натали Трифонова е една наистина щастлива майка и не го крие. Вчера обичаната синоптичка и водеща сподели няколко снимки на първородния си син Арън и се похвали, че той вече е на 7 месеца.

"7 месеца любов", написа чаровната блондинка към долните кадри.

Как животът ѝ се е променил

"Другите ми работи и ангажименти... всичко вече е на заден план. Има едно малко човече, което е най-важно. И всичко е съобразено изцяло с него. Сега вече съм по-спокойна, знам кои са важните неща и не си пилея енергията за ненужни неща. Работата няма да избяга, но тези моменти мисля, че няма кой да ми ги върне", сподели Трифонова преди време в интервю за bTV.

Тогава синоптичката за първи път сподели и за това какъв баща е Мартин Чой. Тя обясни, че е избрала името Арън, тъй като ѝ харесва и защото има по-международно звучене. "Геoрги Мартин Чой не ми звучеше добре. Хората ще се съгласят с мен, че Арън Мартин Чой звучи по-добре."

"Мартин помага много и съм благодарна, защото без неговата помощ със сигурност би ми било доста по-трудно. И двамата сме много спокойни родители", каза още щастливата майка.

Още: Натали Трифонова сподели какви родители са с Мартин Чой (ВИДЕО)