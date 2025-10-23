Обсебена фенка на Киану Рийвс се опита да нахлуе в колата му (ВИДЕО)

Холивудската звезда Киану Рийвс стана обект на шокиращ инцидент след участието си в бродуейската постановка „В очакване на Годо“ (от Самюъл Бекет) в театъра "Хъдсън" в Ню Йорк. 61-годишният актьор беше преследван от обсебена фенка, която се представи за неговата "божествена съпруга". А видео, показващи случилото се, бързо се разпространи онлайн от различни източници.

След края на представлението актьорът излязъл, за да поздрави своите почитатели и срамежливо помахал на тълпата, събрала се при служебния вход. Малко след това обаче ситуацията се превърнала в напрегната сцена.

Жената се втурнала към черната кола с шофьора, в която Рийвс се качвал, и се опитала да отвори вратата. Докато охранителите я дърпали назад, тя викала: „Киану, аз съм твоята божествена съпруга!", настоявайки да бъде постната до него.

Keanu Reeves exits his Broadway play in NYC, gets into his vehicle, then a crazed fan tries repeatedly to break in.



Security wrestles her away but then she curses at them and rushes to the car, trying to open the door handle.



Pure insanity. People are nuts.



(amirmeetsny on TT) pic.twitter.com/SnflKSQQJK — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 20, 2025

Видеото от инцидента, заснето от друг фен, показва как двама мъже успяват да я отстранят със сила, след което тя пада на земята, но продължава да вика по отдалечаващата се кола. Очевидецът, направил кадрите, коментира: „Тази жена се нуждае от ограничителна заповед.“, цитира го Daily Mail.

Колко обсебени може да са феновте?

Киану Рийвс не за първи път става обект на прекомерно внимание от страна на фенове. През 2014 г. две различни жени проникват в дома му в Лос Анджелис в рамките на няколко дни – едната е открита в библиотеката му посред нощ, а другата дори влиза в къщата и плува гола в басейна му. По-късно, между 2022 и 2023 г., актьорът подава жалба срещу мъж, който многократно е нахлувал в имота му и дори е нощувал в задния двор. Тези случаи показват, че макар Рийвс да е известен със своята скромност и благ характер, обсебеността на някои почитатели понякога преминава опасната граница.

Случката предизвика голям интерес в социалните мрежи и отново повдигна въпроса за сигурността на известните личности и нивото на обсебеност до което могат да стигнат феновете. Припомняме, че наскоро жертва на фен стана и певицата Били Айлиш.