Неочаквани нападки и нечестни ходове в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕА)

Силни страсти, много напрежение и груби обиди отново бяха в основата на събитията в риалити формата "Ергенът: Любов в рая". В понеделник вечер отново станахме свидетели на неприязън и подмятания, които прераснаха в спор и отправяне на критични коментари. Насъбралите се емоции от деня буквално избухна по време на коктейла, а в центъра отново се оказа музиканта Орлин, който по-рано бе нападнат от останалите ергени.

В привидно спокойна атмосфера, мъжете разговаряха помежду си, но всичко се оказа само една илюзия на спокойствие. Внезапно Джан Микеле започва да отправя словесни нападки срещу Орлин. Музикантът прие обидата с усмивка, но Джани така и не се спря. Той продължи да сипе негативи срещу Орлин, определяйки го като „невъзпитан“, „мамин“ и „татин“. И като цяло като човек, от който „няма да стане нищо.“

Той подчерта, че вече не иска да има нищо общо с Орлин, който меко казано остана изненадан.

Шермин или Киара?

Неочакван и доста любопитен разговор проведоха Лъчезар и раздвоеният между Шермин и Киара Красимир. Вероятно воден от мъжка солидарност, софтуерният инженер изявява желание да помогне на Краси в избора му между моделката и певицата, предприемайки хитри и нечестни ходове. Лъчезар бързо влеза в ролята на кавалер и започва да ухажва Шермин – предлагайки ѝ вино и правейки ѝ комплименти. Двамата се впуснаха в леки закачки, преминаващи във флирт.

Киара коментира, че Краси не е човекът, който търси и вероятно няма да продължи с него.⁣ Изгърмя ли си бизнесменът патроните с певицата, ще разберем съвсем скоро.