Ник Картър от Backstreet Boys обвинен в многократно изнасилване на непълнолетна

Жертвата с инициали А.Р. твърди, че е насилена няколко пъти и на различни места, включително и в спално помещение на яхта. В обвинението се казва още, че А.Р. е била инструктирана да пази всичко, което се е случило с нея, в тайна. Освен сексуалното нападение на яхтата, се споменава и за насилване в автобус и на лодка. Твърди се още, че Ник Картър е осигурявал наркотици и алкохол, за да упоява жертвата си. Тя от своя страна казва, че е била заразена от певеца с HPV - човешки папилома вирус.

Жертвата е споделила тогава на майка си и на органите на реда в Пенсилвания, така и не се стигнало до обвинение към Ник Картър.

Снимка: Getty Images

Nick Carter Claims New Woman Suing for Alleged Sexual Assault On Yacht Is Lying https://t.co/Fa2ebZyLUt