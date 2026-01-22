Никол Кидман на пътешествие, което се случва "веднъж в живота" (СНИМКИ)

Никол Кидман се наслаждава на антарктическото слънце по време на пътуване до най-южния континент заедно с дъщерите си Съндей и Фейт, и младата си сестра Антония. Актрисата от "Бейби Гърл" сподели в Instagram впечатления от невероятното пътуване с туристическа компания и публикува снимки на някои от животните, които са наблюдавали по пътя.

Седми континент

Тя изрази благодарността си към организаторите на пътуване и уточни, че това е седмия континент, който посещава. "Приключение веднъж в живота с семейство и приятели", написа актрисата в описанието към снимка, на която позира в снега заедно със Съндей и Фейт. Трите са облечени в черни панталони и червени пухени якета, за да се предпазят от студеното време, като момичетата носят и черни шапки за допълнителна защита. Освен снимката, на която позират с плакат "Моят седми континент", Кидман добави още няколко впечатляващи кадъра, сред които и лична снимка в топла обстановка, докато чете книга.

След това тя публикува и общи снимки със сестра си, на които позират с широки усмивки, докато се возят на лодка близо до брега.

Майката на четири деца сподели и кадри от техните занимания, включително каяк по студените води, както и снимка на няколко пингвина наблизо. В своите Instagram сторита Никол публикува клип на колония пингвини, гмуркащи се във водата, докато корабът им минава покрай тях, като ги нарече "комитет за посрещане", цитират я от "Hello!".

Припомняме, че актьорското семейство на Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс също бе на приключение в Антарктида, откъдето публикува няколко удивителни снимки.

