А кой ще спаси яслите от родителите?

От "Спаси София" са подели поредната си инициатива - те искат да разберат "какво се случва в яслите през очите на семействата". "След като получихме сигнали за лошо отношение към деца, поискахме да получим обратна връзка директно от родителите", заявяват от организацията, допълвайки, че към родителите ще бъде разпространена специална анкета, в която те да изкажат мнението си.

Че в детските градини има организационни и финансови проблеми, има. Че има кадрови проблеми, има. Че немалко директори, възпитатели и "лели" са си сбъркали професията, е факт. Да дадеш на българина обаче инструмент за официално жалване е като да дадеш на луд картечница. Особено родителите у нас, човек ако ги пита имат ли от нещо да се оплачат, те винаги имат.

И без чували с хартия да отиват нахалост, предварително знам какви ще са почти всички оплаквания, които ще залеят общината. Знам, защото, като по филмите, всичко е "по действителен случай".

Кратък списък на всичко страшно и зло в градините

Ходенето на ясла като цяло е вредно и травмиращо. Децата са много сладички и милички, времето така бързо лети, най-добре да са до мама до 1 клас.

Много боледуват. Нищо, че на каквато и възраст едно дете да влезе в организиран детски колектив, ще започне да боледува.

То даже нарочно ги разболяват. Бива, бива чист въздух, но в градините масово персоналът отваря прозорци нарочно, за да настинат децата и после да отсъстват и да не им създават работа.

Не им дават вода тия лелите. Нарочно, за да не им се ходи на децата до тоалетна и да не трябва да сменят памперси.

Децата в никакъв случай не прогресират, не се социализират и не развиват умения. Никакъв напредък. Напротив, както казваше Бойко, само "назадък" - като смесят по-големи с по-малки ясленчета, по-големите почват да се вдетиняват, да лазят, да искат да ги храниш... И тази ужасяваща реакция явно продължава много дълго и белязва целия им живот.

Не ги извеждат. Нищо, че следобяд остава по 1 жена на смяна, която отговаря за 10 - 15 малки и крайно несамостоятелни деца. Случвало се е родители от ясла, разположена на втория етаж на градина, бурно да негодуват, че децата не излизат следобяд. И никой не засяга въпроса ако тези деца се спънат и изпопадат като кегли по стълбите, кой тогава ще носи отговорност.

Не може ли цялата градина да се съобрази с едно дете? Вярно, буйно е малко, не слуша малко, прави опити за бягство... Ама не може ли цялата градина да почне да я държи заключена тая входна врата постоянно? Защото явно, проблемът е във вратата, не е в дисциплината на златното ни отроче.

И за градинските групи има. Защо на екскурзия педагозите не пишат и не пращат постоянно снимки? Е толкова ли са заети да гледат децата, че не могат да ни отговарят веднага в чата?

И последно, но не на последно място, учат ги на недопустими неща. Цитирам, "възрастово неадекватно учебно съдържание". 5-годишните учели за будителите и борците за свобода. И че Левски и Ботев са си дали живота за родината и са били убити. Обсъждането на смъртта на националните герои било "сериозно отклонение от подходящото за предучилищна възраст учебно съдържание".

Претенции и неадекватност

Всичко това ви се струва абсурдно? Не, това е суровата реалност на родителската амбиция, претенции и неадекватност, с които персоналът в градините се сблъсква всеки ден. Помня как в яслата на едно от децата ми сестрата с подчертан страх и с извинителен тон тръгна да ми обяснява, че детето ми тичало, спънало се и като паднало, се ударило. Защото и за най-дребното нещо, дори за казуси не по тяхна вина, персоналът е свикнал да получава нападки, обвинения и вербална агресия.

Проблеми в тези институции, разбира се, има. И почти всички могат да бъдат решени с административни действия. Естествено, че е важно системата да бъде "спасена" от гнилите ябълки и неподходящите хора. Кой обаче ще спаси нея от неадекватните родители?

Автор: Десислава Любомирова