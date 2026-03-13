Две момичета си тръгнаха от "Ергенът", Стоян изненадващо спаси Санта Китана (ВИДЕО)

След драматичен обрат в края на вечерния коктейл в четвъртък вечер (12 март), две от „изкусителките“ напуснаха имението на любовта в „Ергенът“ по bTV. Неочакваната развръзка настъпи, след като водещият Наум Шопов се появи с две рози в ръка и разкри, че сред дамите има три участнички със специална „фатална“ мисия. Една от тях обаче е съзряла, че в имението се зараждат истински чувства и искрени отношения, които не желае да разрушава, и затова е взела решението доброволно да се откаже от ролята си и да напусне романтичното приключение.

„Задачата беше едно изпитание и за мен, и за моите принципи, разбирания и морални ценности. Аз съм само на 23 години и може би се поддадох на идеята, че мога да сея разруха, но в крайна сметка разумът надделя. Излизам като победител сама за себе си в моята лична битка. Осъзнах, че имам ценности, защото на моменти съм мислила, че съм ги изгубила. Пожелавам на всяко едно момиче просто да чувства и да бъде истинска“, бяха думите на студентката по психология Марая, която напусна „Ергенът“ по собствено желание.

Още: Ергенът Кристиян излъга една от жените и я целуна: Мислех, че ще ми разбие носа (ВИДЕО)

Защо Стоян спаси Санта Китана

Веднага след това водещият Наум Шопов даде възможност на ергените сами да решат дали останалите две изкусителки – Санта Китана и Кати – да продължат участието си в романтичното приключение, подарявайки им „спасяваща“ червена роза. Преди да произнесат своето решение Санта Китана сподели пред всички участници, че също „донякъде“ се е отказала от тази мисия, защото „С неговата усмивка и енергия той (Стоян) ме зареди приятно още на първите ни срещи. Не си струва заради една мисия да направя нещо, което ще се обърне срещу мен. Мисията върви ръка за ръка с желанието, но то е водещо и няма да направя нещо, което не чувствам“.

Признанието на танцьорката бе оценено от Стоян и тя получи цвете от него. Пловдивчанинът обоснова решението си с думите: „Стори ми се адекватен и възпитан човек и се надявам оттук нататък наистина да бъдеш себе си – ще го оценя повече“. Така тя получи шанс да остане в имението, но вече не в ролята на изкусителка, а като равностойна участничка, готова да продължи приключението с открити намерения. За разлика от Санта Китана, инфлуенсърката Кати не получи цвете от нито един от тримата ергени и нейното участие в „Ергенът“ приключи. Въпреки че заяви готовност искрено да опознае „ергените“, нито Кристиян, нито Марин, нито Стоян решиха да ѝ дадат шанс да остане, подарявайки ѝ заветната червена роза.

Още: Вижте Санта Китана от "Ергенът" преди 12-те корекции (СНИМКА+ВИДЕО)