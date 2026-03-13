Любопитно:

Ужас на пътя: Агресивен шофьор удари Мис България 2022

13 март 2026, 11:52 часа 0 коментара
Александра Кръстева, която е носителка на титлата "Мис България 2022", е станала жертва на агресивен шофьор на оживен столичен булевард. Красавицата лично се оплака за ужасния инцидент, при който е отнесла шамар. "Преживях нещо, което никоя жена не трябва да преживява", каза тя пред "България Днес".

Повече за случилото се

"Карах по бул. "Гешов" в средната лента. След като преминах кръстовището с бул. "България" в посока бул. "Петко Тодоров", кола от дясната лента внезапно ми засече пътя и излезе пред мен. Свирнах с клаксона. Той изведнъж наби рязко спирачки пред мен. Аз намалих, след което той отново наби рязко спирачки и директно спря на булеварда. Според мен искаше нарочно да се забия в него. След това от колата слезе мъж на около 40-50 години с мутренска походка и тръгна директно към мен. Аз отворих прозореца, за да чуя какво ще каже, понеже реших, че може да съм го опряла в последния момент. От адреналина не разбрах дали съм го чукнала. Той се надвеси към колата ми и изкрещя: "Кво ми свириш, ма?!" и ми заби шамар", разказа Александра пред медията.

Тя допълни, че след удара мъжът си е тръгнал най-спокойно. Полицията все още го издирва.

Кръстева сподели, че е силно разочарована, тъй като никой от шофьорите, станали свидели на случилото се, не ѝ се е притекъл на помощ. "Всички просто гледаха и продължиха", каза тя. След публикацията ѝ в социалните мрежи десетки жени са ѝ писали, че са преживявали подобна агресия на пътя. Миската се надява случаят ѝ да даде гласност на проблема и подобни прояви да спрат.

Мис България Александра Кръстева
