Как се справя Елтън Джон с едно сляпо око

Елтън Джон остава активен и в добро настроение въпреки сериозните здравословни трудности през последната година, съобщи съпругът му Дейвид Фърниш. Британската музикална легенда се оттегли от големите концерти през 2023 г. след финала на прощалното си турне "Farewell Yellow Brick Road", което завърши с триумфално участие на фестивала "Гластънбъри". Решението му даде възможност да се съсредоточи върху здравето си и върху семейството. Година по-късно Джон получи тежка очна инфекция по време на почивка във Франция, която сериозно засегна зрението му. Днес той е напълно сляп с дясното око, а с лявото вижда ограничено. Самият музикант призна, че периодът е бил изключително труден, тъй като в продължение на месеци не е могъл нито да чете, нито да гледа телевизия.

Как се справя днес Елтън Джон

Снимка: Getty Images

В интервю за списание "Variety" Фърниш обаче увери, че състоянието му е стабилно. "Добре е. Продължава да се бори и да върви напред. Зает е и гледа напред", каза той.

По думите му Джон се наслаждава на живота у дома с двамата им синове и не съжалява за решението си да спре с изтощителните турнета. "Обичаме да сме родители, обичаме семейството си и времето, което прекарваме заедно", добави Фърниш.

Въпреки загубата на зрение, Елтън Джон продължава да се появява на сцена. Миналия ноември той участва в церемонията на Залата на славата на рокендрола с трибют към Брайън Уилсън. По-късно тази година музикантът ще се върне и в Бразилия след десетгодишна пауза, като ще бъде сред звездите на финалната вечер на фестивала Rock in Rio на 7 септември, предава БГНЕС.