Безос в центъра на нов скандал: Ана Уинтур отговори на критиките

Обявяването на Джеф Безос и Лорън Санчес Безос като водещи спонсори на Met Gala 2026 отключи поредица от остри дискусии и критики. В центъра на вниманието е не просто грандиозното събитие, а въпросът какво означава влиянието на милиардери върху културни институции. В отговор на критиките, Анна Уинтър, дългогодишният двигател зад Met Gala, се изказа категорично в подкрепа на Лорън Санчес Безос. В интервю за CNN, дадено по време на гала вечерта на „Franca Fund“ в Доха, Уинтър заяви, че Лорън е не просто дарител, а „прекрасно попълнение“ за музея и събитието.

The Met Gala is facing criticism over its lead sponsors. Here’s what Anna Wintour has to say https://t.co/qPJdsTixWq — CTV National News (@CTVNationalNews) November 24, 2025

„Мисля, че Лорън ще бъде прекрасен принос за музея и за събитието,“ каза бившата главна редакторка на Vogue пред CNN. „Много съм благодарна за невероятната ѝ щедрост, а тя е голям почитател на костюмите и, разбира се, на модата, така че сме въодушевени, че е част от тази вечер.“

Критиките към семейство Безос

След като официално бе съобщено, че семейство Безос ще финансира Met Gala, реакциите в социалните мрежи не закъсняха. Тъй като традиционно събитието е финансирано от висшата мода, решението милиардерът Джеф Безос да се включи като дарител предизвика противоречения относно творческата посока на събитието (отчасти заради скорошната му ангажираност в администрацията на президента Тръмп). За много хора приносът на Безос означава не щедрост, а купуване на “вход” в света на високото изкуство и модата. Критиците настояват, че огромните им дарения не са просто благотворителност, а инструмент за извличане на социален и културен капитал.

Met Gala just announced Jeff Bezos as their 2026 sponsor and the comments about it are BRUTAL https://t.co/FvuCqgSQTI — BuzzFeed (@BuzzFeed) November 20, 2025

Met Gala е ежегодно събитие в Ню Йорк, организирано от Музея на изкуствата "Метрополитън" и неговия Институт за костюма. То се провежда в първия понеделник на май и събира знаменитости, дизайнери, артисти и влиятелни личности от целия свят. Събитието има две основни цели: да събира средства за музея и да открива големи тематични изложби, посветени на модата и изкуството. Известно е със своите пищни костюми, строги дресс-код правила и внимателно кураторство от Анна Уинтър и екипа ѝ, което превръща Мет Гала в едно от най-гледаните и обсъждани модни събития в света.

По-рано бе обявена и темата за следващата година - „Изкуство на костюма“, потвърдиха от Vogue. Saint Laurent и Condé Nast също ще дарят средства за събитието, което ще отбележи новата изложба в Метрополитън музея на изкуствата в Ню Йорк.

